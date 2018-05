Unkarin ulkoministeri: Unkari ei taivu kiristykseen

Unkari on pahoittanut mielensä Euroopan komission uuden budjettiehdotuksen takia, kertoo Reuters.

Komissio kertoi eilen, että se suunnittelee leikkaavansa kehitystukia niiltä EU:n jäsenmailta, jotka eivät toteuta oikeusvaltion periaatteita. Unkarin ulkoministeri Péter Szijjártón mukaan maa ei taivu "kiristykseen".

– Euroopan unionilla on voimassa olevia sopimuksia, joissa määritellään selkeästi EU:n ja jäsenmaiden oikeudet ja velvollisuudet. Me emme hyväksy minkäänlaisia ehdotuksia, jotka mahdollistaisivat kiristyksen liittyen EU:n tukiin, jotka on tarkoitus myöntää maille näiden sopimusten perusteella, totesi ulkoministeri Szijjártón tiedotustilaisuudessa torstaina.

EU:n komissio on aiemmin syyttänyt Unkarin pääministerin Viktor Orbánin oikeistohallituksen heikentävän Unkarin tuomioistuinten riippumattomuutta ja vähentävän tiedotusvälineiden vapautta.