Unkarissa äänestetään edelleen, vaikka vaalihuoneistojen piti mennä kiinni – äänestysvilkkauden ennakoidaan nousevan korkealle

BUDAPEST

Unkarin parlamenttivaalien tulosten saanti on viivästynyt. Guardian-lehden mukaan Budapestissa jonotettiin yhä äänestämään yli 2,5 tuntia äänestyspaikkojen virallisen sulkemisajan jälkeenkin. Vaaliviranomaiset ovat sanoneet, että alustavia äänestystuloksia voidaan odottaa vasta kun kaikki äänestyspaikat on suljettu.

Äänestyspaikat menivät virallisesti kiinni jo iltakahdeksalta Suomen aikaa, mutta osassa äänestys on jatkunut, sillä äänestyspaikkojen sisätiloihin ehtineiden ihmisten annetaan vielä antaa äänensä.

Äänestysvilkkauden ennakoidaan nousevan korkealle. Tänään puoli tuntia ennen äänestyspaikkojen virallista sulkemisaikaa äänestysprosentin kerrottiin olleen noin 68 prosentin luokkaa.

"Viktaattori" odottaa vaalivoittoa

Mielipidekyselyiden mukaan pääministeri Viktor Orbanin Fidesz-puolue olisi voittamassa. "Viktaattoriksikin" kutsutulle Orbanille povataan kolmatta kautta maan johdossa. Arvostelijoidensa mielestä hän vie Unkaria yhä autoritaarisempaan suuntaan.

Fidesz-puolueella on ollut gallupeissa selvä johto lähimpiin kilpailijoihin, äärioikeiston Jobbikiin ja sosialisteihin nähden. Orbanin puolue on monien kyselyiden mukaan saamassa noin 50 prosenttia äänistä. Toisaalta kannastaan epävarmoja on ollut jopa 40 prosenttia.

– Tämä on maa, joka on aina pitänyt pintansa, joten voimme luottaa kansaan – hyväksyn heidän päätöksensä, Orban sanoi äänestäessään Budapestissa aamulla.

Lievä enemmistö on myös gallupeissa sanonut, että olisi valmis hallituksen vaihdokseen.

Fideszin muokkaama vaalijärjestelmä suosii puoluetta hajanaiseen oppositioon nähden. Toisaalta monimutkainen järjestelmä tekee parlamenttipaikkojen jaon ennustamisen vaikeaksi. Vaaleissa äänestetään sekä vaalipiirin ehdokasta että puoluelistaa.

Oppositio on kehottanut ihmisiä äänestämään taktisesti niin, että Fideszin ehdokkaiden voitto estyy.

Varoituksia muslimeista

Orbanin Unkari kuuluu samaan Brysselin valtaa vastustavaan rintamaan Puolan ja Tshekin kanssa. Orban on ollut napit vastakkain EU:n kanssa muun muassa maahanmuuttokantojensa takia. Alkuvuonna maan tilaa käsittelevässä puheessa hän varoitti unkarilaisia Euroopasta, jonka muslimit ovat valloittaneet.

– Euroopan ylle kerääntyy synkkiä pilviä maahanmuuton takia. Valtiot lakkaavat olemasta, länsi luhistuu eikä Eurooppa edes ymmärrä, että se on valloitettu, Orban sanoi tuolloin.

Orbanin silmätikkuna on unkarilaissyntyinen suursijoittaja George Soros, joka pääministerin mukaan juonittelee maahanmuuttajatulvan tuomiseksi Unkariin.

STT

STT