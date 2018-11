Unkarin mielipiteitä jakava pääministeri Orbán puolustaa kansallisvaltioita – "Pidetään britit sisällä ja siirtolaiset ulkona"

HELSINKI

Unkarin pääministeri Viktor Orbán piti keskiviikona puheen Helsingissä europuolue EPP:n kongressissa. Orbánin johtama Fidesz-puolue on EPP:n jäsen, kuten Suomesta ovat kokoomus ja kristillisdemokraatit.

Fidesziä on arvosteltu siitä, että se on rapauttanut oikeusvaltiota ja sananvapautta, vaikeuttanut kansalaisyhteiskunnan toimintaa ja sulkenut rajojaan monilta turvapaikanhakijoilta.

Orbánin puheen perusteella puolueen linja Unkarissa ei ole muuttumassa, vaikka EPP:ssä on ajatuksia myös siitä, että Fidesz pitäisi erottaa europuolueesta.

– Ilman kansallisvaltioita Eurooppaa menettää identiteettinsä. Ilman kansallisvaltioita ei ole Eurooppaa. Näkemyksemme mukaan EU:lla on 27 kasvoa. Samassa peheessä pidetään yhtä, vaikka ollaan eri mieltä. Liberaalien syytökset eivät saa jakaa puoluetta. Pidetään britit sisällä ja siirtolaiset ulkona, Orbán puhui.

Suuressa kokoussalissa vain salin toiselta laidalta kuului taputuksia Orbánin viesteille.

Unkarin pääministeri korosti puheessaan sitä, että EPP:n pitää tähdätä ensi toukokuun EU-vaaleissa vaalivoittoon. Pääministeri muistutti, että Unkarissa erittäin suosittu Fidesz on mukana tuomassa EPP:lle ääniä.

– Meidän on näytettävä johtajuutta Euroopalle. Olemme voittajien puolue ja jos haluamme voittaa, meidän on käyttäydyttävä kuin voittajat. EPP:n on palattava hengellisille juurilleen kristillisen demokratian pariin. Meidän on kuljettava omaa tietämme ja oltava kansalaisia varten. Kansalaisia on suojeltava esimerkiksi laittomalta maahanmuutolta, Orbán sanoi.

Orbán sanoi Fideszin olevan Euroopan yhtenäisyyden kannalla ja vastustavan yhä kommunismia. Hän toivoi kunnioitusta Saksan entiselle liittokanslerille Helmut Kohlille, jolla oli suuri rooli Saksojen yhdistymisessä.

– Juuri Helmut Kohl kustui aikanaan Fideszin mukaan EPP:hen, Orbán sanoi.