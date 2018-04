Unicef: Boko Haram siepannut yli 1 000 lasta sitten vuoden 2013

LAGOS

YK:n lastenjärjestö Unicefin mukaan äärijärjestö Boko Haram on siepannut yli 1 000 lasta Nigeriassa sitten vuoden 2013. Luku sisältää muun muassa lähes 300 Chibokin kaupungista vuonna 2014 siepattua koulutyttöä. Tyttöjen sieppauksesta tulee huomenna kuluneeksi neljä vuotta. Yli 100 tytöistä on edelleen kateissa.

Unicefin mukaan äärijärjestö on myös surmannut yli 2 200 opettajaa ja tuhonnut yli 1 400 koulua sitten vuoden 2009, jolloin äärijärjestö aloitti iskut. Kaikkiaan väkivaltaisuuksissa on saanut surmansa ainakin 20 000 ihmistä ja yli kaksi miljoonaa on joutunut jättämään kotiinsa.

Boko Haram haluaa perustaa islamilaisen valtion Nigerian koillisosaan. Maan presidentti Muhammadu Buhari on julistanut, että äärijärjestön hallussaan pitämät alueet on vallattu takaisin, mutta järjestö on silti jatkanut väkivaltaisuuksia.

STT