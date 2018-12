Ulkoministeriö on listannut useita Indonesiaan liittyviä riskejä – matkailijan varottava maanjäristyksiä, tulvia, tulivuoria ja terroristeja

Suomen ulkoministeriö varoitti joulukuun alussa julkaistussa matkustustiedotteessaan luonnonkatastrofien vaarasta Indonesiassa. Ministeriö kiinnitti huomiota muun muassa tulivuorten purkautumisiin, maanjäristyksiin, tulviin ja maanvyörymiin sekä terrori-iskuihin. Levottomuuksien uhka korostuu pääkaupunki Jakartan lisäksi turistien suosimilla saarilla, kuten Balilla, Lombokilla ja Sulawesilla.

Indonesian tuoreimman tsunamin epäillään saaneen alkunsa Sundansalmessa sijaitsevan Anak Krakatau -tulivuoren purkautumisesta. Kuolleiden määrän pelätään kasvavan Sudansalmen yli pyyhkineessä tsunamissa sitä mukaan, kun raivaus- ja pelastustyöt etenevät. Sunnuntaiaamun tietojen mukaan jo lähes 200 ihmistä on kuollut ja satoja loukkaantunut Jaavan ja Sumatran saarilla.

Ulkoministeriö varoitti joulukuun alun tiedotteessaan myös Balilla sijaitsevasta Mount Agung -tulivuoresta.

–Tulivuori on aktiivisessa tilassa. Liikkumista tulivuoren läheisyydessä on vältettävä. Viranomaisten asettama turvaraja on neljä kilometriä tulivuoren kraatterista. Myös muut tulivuoret Indonesiassa ovat osoittaneet merkkejä aktivoitumisesta, ministeriö kertoi tiedotteessaan.

Ministeriö myös muistutti syyskuun lopussa riehuneesta tsunamista, joka teki suurta tuhoa etenkin Sulawesin alueella.

–Osa alueesta on erittäin pahasti tuhoutunut ja suosittelemme toistaiseksi välttämään tarpeetonta matkustamista Keski-Sulawesin alueelle. Muualle Sulawesille matkaa suunnittelevia kehotetaan selvittämään matkakohteen tilanne matkanjärjestäjän, hotellin tai paikallisviranomaisten avulla, tiedotteessa todettiin.

Ulkoministeriö korostaa, että sen julkaisemat tilannekatsaukset ovat vain suosituksia, ja jokainen matkailija päättää kohteestaan itse. Ministeriö kuitenkin kehottaa tekemään matkustajailmoituksen, jotta se katastrofin sattuessa tietää, kuinka paljon suomalaisia on alueella.

Indonesiaan matkustamisesta on tehnyt ilmoituksen tällä hetkellä reilut 700 suomalaista. Ainakaan toistaiseksi ei ole tiedossa, että uusin tsunami olisi vaatinut suomalaisuhreja. Ulkoministeriö on lähettänyt kaikille matkustusilmoituksen tehneille tekstiviesti-ilmoituksen tapahtuneesta.

Suomalaisuhreilta ei vältytty vuoden 2004 tsunamissa. Sumatran saaren edustalle iskenyt erittäin voimakas järistys käynnisti tsunamin, joka kulki koko Intian valtameren läpi surmaten 226 000 ihmistä 13 maassa. Kuolleiden joukossa oli 179 suomalaista.