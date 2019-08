Twitter ja Facebook: Kiina käytti sosiaalista mediaa Hongkongin mielenosoittajia vastaan

SAN FRANCISCO

Kiina on käyttänyt sosiaalisen median kanavia levittääkseen Hongkongin mielenosoittajia vastustavia viestejään, kertovat Twitter ja Facebook erillisissä postauksissaan.

Twitter kertoo löytäneensä näyttöä mittavasta valtiolähtöisestä informaatio-operaatiosta Hongkongin demokratiaa vaativia mielenosoittajia kohtaan.

Twitter kertoo jäädyttäneensä palvelustaan kaikkiaan 936 kiinalaistiliä. Twitterin käyttö on estetty Manner-Kiinassa, mutta siihen pääsee käsiksi virtuaalisen erillisverkon eli VPN:n avulla.

– Intensiivisen tutkintamme perusteella meillä on luotettavaa todistusaineistoa tukemaan sitä, että kyseessä on koordinoitu valtion tukema operaatio, Twitter totesi.

Yhtiön mukaan se on tunnistanut kanavassaan joukoittain tilejä, jotka käyttäytyvät yhtenevin tavoin ja levittävät Hongkongin protesteihin liittyviä viestejä.

Asianajaja: Kiinan kommunistinen puolue on taitava

Facebook puolestaan kertoo poistaneensa operaatioon osallistuneita kiinalaisia sivuja, ryhmiä ja tilejä saatuaan Twitteriltä vinkin.

Facebookin mukaan se on poistanut seitsemän sivua, kolme ryhmää ja viisi tiliä, joiden alkuperä oli Manner-Kiinassa, kertoi Facebookin kyberturvallisuuspäällikkö Nathaniel Gleicher. Hänen mukaansa Facebook-kampanjoita masinoineet ihmiset ovat käyttäneet "petollisia keinoja", kuten uutismedioiksi naamioituja valetilejä.

Hongkongin mielenosoitukset ovat jatkuneet jo kuukausia. Niiden aikana verkossa on levitetty huhuja ja salaliittoteorioita. Mielenosoituksista on levitetty muun muassa kuvaa, jossa näkyy todellisuudessa eteläkorealaisia sotilaita vuodelta 2011. Sosiaalisessa mediassa on lisäksi levitetty muokattuja kuvia ja videoita mielenosoituksista ja väkivaltaisista yhteenotoista.

– Kiinan kommunistinen puolue on taitava luomaan hämmennystä kiinalaisyleisön keskuudessa ja häpäisemään tällaisia liikkeitä, demokratialiikettä puolustava asianajaja Rachel Lao kommentoi.