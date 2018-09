Tutkijat taisivat löytää Kapteeni Cookin laivan: Endeavourin vaiheista ei ole ollut tietoa sitten 1770-luvun

Filippiinejä piinaavat nyt monsuunisateet, useita ihmisiä kuollut

Filippiineillä ainakin kolme ihmistä on kuollut ja kymmenen taloa on hautautunut maan alle kovan monsuunisateen aiheuttaman maanvyöryn takia, viranomaiset kertovat. Maa vyöryi maaseudulla alueella, jossa on noin 10–15 kotia. Maa vyöryi Tina-anin kaupungissa, joka on suositulla Cebu-turistisaarella. Lue lisää