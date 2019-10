Suomalaiset vastustivat kaduilla Turkin toimia – poliisi otti yhteen mielenosoittajien kanssa Helsingissä

ISTANBUL

Poliisi on kirjannut rikosilmoituksia tänään Helsingissä järjestetystä mielenosoituksesta, jossa vastustettiin Turkin toimia ja Syyrian sotaa, kertoo Helsingin poliisi tiedotteessa.

Vaikka kulkue kulki reittinsä lopulta rauhanomaisesti ja Kansalaistorilla järjestetty tilaisuus sujui myös rauhalliseen malliin, oli kulkueen lähdön yhteydessä Narinkkatorilla hulinaa. Tiedotteen mukaan poliisi neuvotteli mielenosoituksen järjestäjien kanssa tunnin ajan ennen kulkueen liikkeelle lähtemistä.

Järjestäjät toivoivat voivansa liikkua kulkueen kärjessä autolla. Poliisi kertoo ohjeistaneensa järjestäjiä jättämään turvallisuussyiden vuoksi auton pois kulkueesta. Järjestäjät kieltäytyivät noudattamasta ohjeita, jolloin poliisi määräsi järjestäjiä jättämään auton pois.

Poliisin määräyksestä huolimatta ajoneuvon kerrotaan lähteneen kulkueen mukaan, minkä vuoksi poliisi pysäytti kulkueen etenemisen heti Narinkkatorille.

Poliisi kertoo rikkoneensa kulkueeseen liittymistä yrittäneen auton ikkunan, jotta sai sen pysähtymään. Ratsupoliisi oli paikalla hallitsemassa väkijoukkoja. Poliisin mukaan viranomaiset käyttivät myös etälamautinta sen jälkeen, kun useampi mielenosoittaja esti poliisiauton liikkumisen.

Mielenosoituksen alkuvaiheen tapahtumista on kirjattu rikosilmoituksia muun muassa kokoontumisrikkomuksesta ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Poliisi ei ole ottanut toistaiseksi ketään kiinni.

Turun mielenosoitus sujui rauhanomaisesti

Poliisin aiemman arvion mukaan Helsingin mielenosoitukseen osallistui noin 300 henkilöä. Marssijat kokoontuivat Narinkkatorilla iltapäivällä kello kolmen aikaan, josta kulkue lähti kiertämään ydinkeskustaa päätyen lopulta Kansalaistorille. Kulkue aiheutti päivällä ydinkeskustassa jonkin verran häiriöitä liikenteelle.

Mielenosoituksia järjestettiin Helsingin lisäksi ainakin Turussa ja Tampereella. Lounais-Suomen poliisi kertoi Twitterissä iltapäivällä viiden jälkeen, että Turussa päivällä pidetty mielenilmaus oli saatu päätökseen. Poliisin mukaan sekä mielenosoitus että kulkue sujuivat rauhallisesti ja ilman häiriöitä. Osallistujia oli paikalla noin 200.

Turun mielenosoitus lähti liikkeelle Vanhalta Suurtorilta iltapäivällä kello yhden aikaan ja palasi kierroksen jälkeen takaisin lähtöpaikalle.

Tampereen vastaava mielenosoitus järjestetään lauantai-illan aikana Keskustorilla, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos tviitissään. Mielenosoituksen oli määrä alkaa illalla kello kuuden aikaan.

Helsingin mielenosoituksen Facebook-sivuilla kerrotaan, että mielenosoittajat kokoontuivat "vaatimaan loppua Turkin miehityssodalle Pohjois-Syyrian Rojavassa". Helsingissä mielenosoituksen järjestivät Kurdien demokraattinen yhteisökeskus NCDK sekä Yhdessä Rojavan puolesta -solidaarisuusverkosto.

Mielenosoittajat vaativat muun muassa, että Suomi ja EU asettaisivat Turkin kauppasaartoon.

Kiellettyjen aseiden käyttö herättää erityistä huolta

Yhdessä Rojavan puolesta -solidaarisuusverkoston tiedotteen mukaan tapahtumilla halutaan tuoda muun muassa esiin se, miten Turkki on jatkanut pommituksiaan erityisesti Serekaniyen rajakaupungissa Yhdysvaltojen kanssa tehdystä tulitaukosopimuksesta huolimatta.

Kurdihallinto on ilmoittanut pommitusten kohdistuvan pääasiassa siviilikohteisiin, kuten asutuksiin ja sairaaloihin, kertoo tiedote. Järjestön mukaan erityistä huolta herättävät uutiset siitä, että alueella olisi käytetty myös kansainvälisesti kiellettyjä aseita, kuten napalmia ja valkoista fosforia.

Mielenosoittajat vaativatkin, että Pohjois-Syyrian ylle asetettaisiin lentokieltoalue.

Suomelta sen sijaan vaaditaan paitsi EU-puheenjohtajamaana toimia Turkin sotatoimien lopettamiseksi, myös muutoksia diplomaattisiin suhteisiin ja asevientilupiin.

Mielenosoittajat vaativat Suomea perumaan jo myönnetyt asevientiluvat Turkkiin ja jäädyttämään kaikki diplomaattiset suhteet Turkin hallinnon kanssa.

Suomessa järjestettävät mielenosoitukset ovat osa kansainvälistä toimintapäivää, jonka on kutsunut kokoon Rise up for Rojava -kampanja. Mielenosoituksia on määrä järjestää tänään ympäri Eurooppaa.

Syyrian demokraattisten joukkojen johtaja: Turkki estää kurdijoukkoja evakuoitumasta Ras al-Ainin alueelta

Turkki estää kurdijoukkoja evakuoitumasta Ras al-Ainin alueelta Koillis-Syyriassa, sanoo Syyrian demokraattisten joukkojen johtaja Mazloum Abdi. Hänen mukaansa Turkki on estänyt haavoittuneiden ja siviilien evakuoimisen.

Abdi sanoi lisäksi uutistoimisto AFP:lle puhelimessa, että kurdijoukot ovat jatkaneet sotilasoperaatioita Isisiä vastaan Syyriassa.

Sekä Turkki että kurdit ovat syyttäneet toisiaan torstaina solmitun tulitaukosopimuksen rikkomisesta Pohjois-Syyriassa. Turkki ja Yhdysvallat sopivat torstaina viisipäiväisestä tulitauosta alueille, jotka Turkki on käytännössä saanut haltuunsa kurdeilta.

Tulitaukosopimuksen ehtona oli, että kurdit vetäytyvät rajan tuntumasta alueelta, jolle Turkki haluaa perustaa turvavyöhykkeen. Turkin puolustusministeriö sanoo, että Turkki on pitäytynyt sopimuksessa, mutta kurdit ovat tehneet 36 tunnin aikana yhteensä 14 hyökkäystä.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan sanoi lauantaina, että Turkki murskaa kurdijoukot, jos nämä eivät vetäydy turvavyöhykkeeltä.

Amnesty syyttää Turkkia sotarikoksista

Myös Turkin on kerrottu rikkoneen sovittua tulitaukoa Pohjois-Syyriassa, minkä maa on kiistänyt. Kurdien tiedottaja on syyttänyt Turkkia tulitauon rikkomisesta. Mustafa Balin mukaan Turkki jatkoi perjantaina ilmaiskuja ja tykistötulta kurdien alueelle.

Turkki taas kiisti tiedot "disinformaationa".

Syyrian sotaa tarkkailevan järjestön Syrian Observatory for Human Rightsin (SOHR) mukaan perjantaina Turkin iskuissa olisi kuollut 14 siviiliä. Järjestö kertoi, että Ras al-Ainissa oli ollut perjantaina aamulla hajanaista ammuskelua.

Ras al-Ain on ollut taistelujen keskiössä Turkin hyökkäyksen alusta lähtien.

Syrian Observatory for Human Rightsin kirjanpidon mukaan yli 500 ihmistä on saanut surmansa taisteluissa runsaan viikon aikana ja noin 300 000 siviiliä on joutunut lähtemään kodeistaan. Kuolleista yli 70 on siviilejä.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin mukaan Turkki ja sen liittolaiset ovat syyllistyneet vakaviin sotarikoksiin Pohjois-Syyrian hyökkäyksen aikana.

Amnestyn mukaan Turkki ja liittolaiset ovat osoittaneet häpeällistä piittaamattomuutta siviilien hengestä. Amnestyn raportissa selostettiin kurdien Punaisen puolikuun työntekijän kertomaa Turkin ilmaiskun jäljiltä. Isku oli osunut lähelle koulua Salhiyessa, ja työntekijä oli ollut mukana raivaamassa kuolleita koulun raunioista.