Turkki sanoo, ettei sillä ole tarvetta aloittaa uudelleen hyökkäystä Pohjois-Syyriassa

ISTANBUL

Turkki sanoo, että sen ei ole tarpeen aloittaa uudelleen hyökkäystä Pohjois-Syyriassa kurdijoukkoja vastaan. Turkin puolustusministeriön lausunnon mukaan tämä johtuu siitä, että kurdijoukot ovat vetäytyneet Turkin vaatimalta alueelta.

– Tässä vaiheessa ei ole enää tarvetta suorittaa uutta operaatiota, puolustusministeriön lausunnossa sanotaan.

Turkin mukaan Yhdysvallat on vahvistanut vetäytymisen.

Turkin ja Yhdysvaltojen sopima viiden päivän tulitauko Pohjois-Syyriassa päättyi eilen illalla. Tulitauon ehtona oli kurdijoukkojen vetäytyminen Turkin ehdottaman "turvavyöhykkeen" keskiosasta.

Käytännössä tulitauko ei keskeyttänyt sotatoimia. Turkki myös toistuvasti uhkasi aloittaa sotatoimet uudelleen ja presidentti Recep Tayyip Erdogan muun muassa vannoi "murskaavansa kurditaistelijoiden päät", jos nämä eivät tottele.

Turkki ja Venäjä saivat aikaan "historiallisen sopimuksen"

Nyt saavutettu tilanne ei kuitenkaan riitä Turkille. Erdogan vaati tiistaina, että kurdien YPG-taistelijoiden on aseineen poistuttava 150 tunnin kuluessa Syyriassa alueelta, joka ulottuu 32 kilometrin päähän Turkin vastaiselta rajalta. Kurdeilla on aikaa vetäytymiseen reilut kuusi vuorokautta keskiviikon puolestapäivästä lähtien. Alue on laajempi kuin mistä Turkki ja Yhdysvallat viime viikolla sopivat.

Erdogan keskusteli Syyrian tilanteesta Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa Sotshissa tiistaina.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov puolestaan kertoi, että Venäjä ja Turkki alkavat partioida yhdessä Syyrian pohjoisosissa. Lisäksi Venäjä ja Syyria tukevat hänen mukaansa kurdijoukkojen vetäytymistä pohjoisessa.

Erdogan ylisti Turkin ja Venäjän "historiallista sopimusta".

– Tämän sopimuksen mukaan Turkki ja Venäjä eivät salli mitään separatistista toimintaa Syyriassa, hän sanoi.

Erdoganin ja Putinin tiistaina sopimalla alueella on Venäjän tukeman Syyrian hallinnon joukkoja. Näin siksi, että Syyria on sopinut tästä kurdien kanssa Turkin hyökkäyksen pysäyttämiseksi.

Isisin haamu taustalla

Turkki aloitti hyökkäyksen Pohjois-Syyrian kurdialueelle 9. lokakuuta pian sen jälkeen kun Yhdysvallat oli ilmoittanut vetävänsä sotilaansa alueelta. Monien mielestä Yhdysvallat petti kurdit, jotka olivat sotineet amerikkalaisten liittolaisina äärijärjestö Isisiä vastaan menettäen tuhansia taistelijoitaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi maanantaina, että "pieni määrä" yhdysvaltalaisia sotilaita pysyy Syyriassa. Trumpin mukaan yksi ryhmä maahan jäävistä Yhdysvaltain joukoista on sijoitettu Jordanian ja Israelin vastaisen rajan läheisyyteen ja loput turvaavat öljykenttiä.

Yhdysvallat pyrkii estämään Syyrian öljykenttien päätymisen jihadistien haltuun. Tiistaina Yhdysvaltojen Syyrian-erityisedustaja vielä sanoi, että luottaa kurdijoukkoihin ja Turkkiin, että ne pystyvät estämään Isisin uuden nousun alueella.