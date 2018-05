Turkki pelkää uusia konflikteja Trumpin Iran-päätöksen takia

Putin vannoi virkavalansa – Virkaanastujaiset olivat tuttu seremonia neljännen kauden aloittavalle presidentille

Venäjän presidentti Vladimir Putin on tänään vannonut virkavalansa. Virkaanastujaisten suorassa lähetyksessä näyttiin aluksi, kuinka Putin tekee töitään toimistossaan Kremlissä. Puhelinsoitto keskeytti työt, jonka jälkeen Putin käveli rauhallisesti Kremlin käytävillä. Kävelytyylissä tutunomaista on oikean käden pysyminen liikkumatta vierellä, kun toinen liikkuu enemmän. Kävelytyylin on ajateltu olevan muisto Putinin KGB-ajoilta, sillä oikean käden oli oltava valmiina aseenkäyttöä varten. Lue lisää