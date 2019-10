Turkki ilmoittaa vallanneensa Ras al-Ainin kaupungin Syyrian rajalla – kurdit kiistävät

ISTANBUL

Turkki ilmoittaa saaneensa haltuunsa Syyrian rajalla Ras al-Ainin kaupungin. Hyökkäyksen etenemisestä tiedotti tänään Turkin puolustusministeriö.

Syyrian kurditahot kuitenkin kiistivät heti tiedon, jonka mukaan Turkki olisi vallannut rajakaupungin.

Turkin puolustusministeriön mukaan Ras al-Ain on ollut keskeinen kohde kurditaistelijoita vastaan suunnatussa operaatiossa.

Turkki on jatkanut tänään hyökkäystään rajan pinnassa Syyrian pohjoisosassa. Ras al-Ainin lisäksi Turkki on pommittanut raskaasti Tal Abyadin kaupunkia. Kymmenientuhansien siviilien kerrotaan paenneen alueelta.

Turkki kiistää tulittaneensa Yhdysvaltain joukkoja

Turkki kiistää kohdistaneensa tykistötulta Yhdysvaltain tukikohtaan Syyriassa. Turkin puolustusministeri Hulusi Akar sanoi Turkin valtiolliselle uutistoimisto Anadolulle, että Turkin kohteena olivat kurdijoukot, joiden sijainti oli kukkuloilla kilometrin päässä Yhdysvaltain joukoista.

Akarin mukaan Turkki teki kaikki tarvittavat varotoimet, jotta Yhdysvaltain tukikohta ei vahingoittuisi. Hän kertoo, että Turkki lopetti tulituksen varmuuden vuoksi sen jälkeen, kun amerikkalaiset olivat olleet heihin yhteydessä.

Yhdysvallat uhkasi "puolustuksellisilla toimilla"

Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi aiemmin tänään, että Turkin ampuma ammus räjähti perjantai-iltana muutaman sadan metrin päässä Yhdysvaltain tukikohdasta Kobanen kaupungissa. Kukaan yhdysvaltalaissotilaista ei haavoittunut.

– Yhdysvallat vaatii Turkkia välttämään toimia, jotka voisivat johtaa välittömiin puolustuksellisiin toimiin, Yhdysvaltain merivoimien kapteeni Brook DeWalt kommentoi tilannetta puolustusministeriön tiedotteessa.

Turkin hyökkäyksen kohteena Syyriassa ovat kurdijohtoiset SDF-joukot, jotka olivat Yhdysvaltain liittolaisia vuosia kestäneessä taistelussa Isisiä vastaan. Yhdysvallat on antanut Turkille tarkat tiedot joukkojensa sijainnista Syyriassa, jotteivät joukot joutuisi tulilinjalle.

Yhdysvaltain kanta Turkin hyökkäykseen kurdialueelle on ollut epäselvä. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Steven Mnuchin sanoi kuitenkin perjantaina, että Yhdysvallat on valmis asettamaan Turkille merkittäviä talouspakotteita, joiden tarkoituksena on saada maa lopettamaan sotilastoimet Syyrian luoteisosassa.

- Nämä ovat hyvin voimallisia pakotteita. Toivomme, ettei meidän tarvitse käyttää niitä, mutta voimme tarvittaessa pysäyttää Turkin talouden, Mnuchin uhkasi..

Tuirkille tukea Pakistanilta

Turkin sotatoimet ovat saaneet osakseen laajaa kansainvälistä arvostelua. Poikkeus on Pakistan. Sen pääministeri Imran Khan soitti Turkin presidentille Recep Tayyip Erdoganille perjantaina ja ilmaisi Pakistanin "tuen ja solidaarisuuden" Turkin toimille.

Erdoganin odotetaan vierailevan Pakistanin pääkaupungissa Islamabadissa myöhemmin tässä kuussa.