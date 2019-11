Pitkiä tuomioita istuneet turkkilaistoimittajat vapautettiin

ISTANBUL

Turkissa kaksi pitkiin vankeusrangaistuksiin tuomittua tunnettua toimittajaa on vapautettu. Tuomioistuin määräsi Ahmed Altanin ja Nazli Ilicakin vapautettaviksi valvonnan alla.

Ahmed Altanin veli Mehmet Altan, joka vapautettiin vankilasta jo viime vuonna, vapautettiin samalla syytteistä.

Toimittajat tuomittiin alun perin elinkautiseen vankeuteen viime vuoden helmikuussa. Heitä syytettiin yhteyksistä Yhdysvalloissa maanpaossa asuvaan uskonoppineeseen Fethullah Güleniin, jota Turkin hallitus pitää vastuullisena vuoden 2016 vallankaappausyrityksestä.

Viime kesänä Altanin tuomio lyhennettiin 10 ja puoleen vuoteen ja Ilicakin tuomio kahdeksaan vuoteen ja yhdeksään kuukauteen. Nyt tuomioistuin katsoi, että toimittajia ei olisi pitänyt tuomiota osallisuudesta vallankaappausyritykseen vaan terroristiryhmän auttamisesta, mikä lyhensi tuomioita.

He pääsevät vapaaksi istuttuaan tuomioistaan kolme vuotta.

Altan: Pysyn mieluummin vankilassa kuin antaudun pelolle

Altan ja Ilicak pidätettiin osana suurta puhdistusta, jonka Turkin hallitus toteutti vallankaappausyrityksen jälkeen. Gülen-yhteyksiä on käytetty toistuvasti syynä presidentti Recep Tayyip Erdoganin vastustajista eroon hankkiutumiseen. Lehdistönvapaus maassa onkin kaventunut selvästi viime vuosina.

Toimittajat ovat kiistäneet jyrkästi syytökset osallisuudesta vallankaappausyritykseen. Tuomioistuimen mukaan he lähettivät kirjoituksissaan ja tv-esiintymisissään subliminaalisia viestejä, jotka yllyttivät vallankumoukseen.

Maanantain vapautuskuulemisessa Altan esiintyi uhmakkaasti.

– Jos haluatte pitää minut vankilassa, tehkää niin. Minä en pelkää. Vietän mieluummin loppuelämäni vankilassa kuin antaudun pelolle, toimittaja sanoi.

Altan, 69, on kirjailija ja toimittaja, jonka perustama oppositiolehti Taraf on lakkautettu. Ilicak, 74, on entinen kansanedustaja, joka kirjoitti monille johtaville sanomalehdille.

Toimittajat pääsevät vapaaksi valvonnan alla, joten he eivät saa poistua maasta.