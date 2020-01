Turkin maanjäristyksen uhriluku kasvaa – satoja loukkaantunut, useita ihmisiä kateissa

ELAZIG

Ainakin 18 ihmisen on vahvistettu kuolleen itäisen Turkin perjantai-illan maanjäristyksessä, kertovat maan katastrofeihin ja hätätilanteisiin erikoistuneet viranomaiset sivuillaan. Lisäksi lähes 800 ihmistä on loukkaantunut ja useita on kateissa.

Ruumiita on löydetty kolmesta eri maakunnasta, ja loukkaantuneita on ainakin seitsemässä eri maakunnasta. Maanjäristys on vaatinut eniten uhreja Elazigin ja Malatyan maakunnissa. Alueelle on lähetty henkilökuntaa auttamaan etsinnöistä ja pelastustöissä. Järistys oli viranomaisten mukaan voimakkuudeltaan 6,8. Turkin seismologisen tutkimuskeskuksen mukaan järistys oli kymmenen kilometrin syvyydessä Elazigin maakunnassa Sivricessä. – Se oli erittäin pelottavaa, päällemme putosi huonekaluja. Ryntäsimme ulos, Elazigin kaupungissa asuva Melahat Can, 47, kertoi uutistoimisto AFP:lle. Maanjäristystä seurasi lukuisia jälkijäristyksiä. Viranomaisten mukaan niistä kymmenen oli voimakkuudeltaan yli neljän. Turkki sijaitsee mannerlaattojen saumakohdassa, ja siellä koetaan usein maanjäristyksiä. "Menisinkö ulos kylmään vai pysyisinkö sisällä" Järistysalueelle on lähetetty yli sata kuorma-autoa, tuhansia telttoja, yli 10 000 sänkyä ja yli 15 000 huopaa, viranomaiset kertovat Twitterissä. – Kaikki ovat kaduilla, se oli niin voimakas, erittäin pelottavaa, sanoi Zekeriya Günes, 68, jonka kotikadulla romahti rakennus järistyksen seurauksena. Paikan päällä olleiden mukaan järistys kesti puolisen minuuttia. – Menin paniikkiin enkä pystynyt päättämään, menisinkö ulos kylmään vai pysyisinkö sisällä, Ferda, 39, sanoi. Maan presidentti Recep Tayyip Erdogan tviittasi tukevansa kansaa.