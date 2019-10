Turkin hyökkäys Syyriaan alkanee pian

AKCAKALE, TURKKI

Turkki valmistelee edelleen hyökkäystään Syyriaan. Uutistoimisto AFP:n paikan päällä olevan toimittajan mukaan kymmenien sotilasajoneuvojen saattue on nähty Akcakalessa lähellä Syyrian rajaa.

Kurdijoukot ovat niin ikään kertoneet Turkin tulittaneen kranaatein heidän asemiaan Ras al-Ainin rajakaupungissa Syyriassa. Amerikkalaisjoukot vetäytyivät kaupungista maanantaina.

– Joukkomme eivät kärsineet tappioita, emmekä vastanneet tähän provosoimattomaan hyökkäykseen. Olemme valmiita puolustamaan kansaamme ja Koillis-Turkin ihmisiä, kurdien SDF-joukot sanoivat Twitterissä.

Korkea-arvoisen turkkilaisvirkamiehen Washington Postiin kirjoittaman artikkelin mukaan Turkin joukot ylittävät rajan pian.

Turkin joukkojen odotetaan tunkeutuvan Syyriaan Pohjois-Turkista. Yhdysvallat on ilmoittanut, ettei se osallistu operaatioon millään tavalla.

Turkki on jo pitkään halunnut torpata kurdialueen synnyn Syyrian vastaiselle rajalleen. Sen mukaan Syyrian kurdijärjestö YPG on uhka sen turvallisuudelle. YPG:llä on vahvat suhteet Turkissa toimivaan kurdien sissijärjestö PKK:hon, jonka Turkki, EU ja Yhdysvallat ovat määritelleet terroristijärjestöksi. YPG ei ole kuitenkaan uhannut Turkkia suorilla hyökkäyksillä.

Turkki on luvannut perustaa Pohjois-Syyriaan turvavyöhykkeen, jonne on määrä palauttaa Syyrian pakolaisia. Turkissa on lähes 4 miljoonaa Syyrian pakolaista, ja turkkilaisten asenteet heitä kohtaan ovat viime kuukausina kiristyneet.