Tuore kirja villistä menosta Valkoisessa talossa paljastaa: Trump halusi surmata Syyrian al-assadin viime vuoden keväällä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump halusi surmata Syyrian presidentin Bashar al-Assadin viime huhtikuussa siviilejä vastaan tehdyn kemikaali-iskun jälkeen, mutta puolustusministeri James Mattis joukkoineen ei tätä aietta toteuttanut.

Mattis olisi kyllä antanut Trumpille vaikutelman, että hän ottaa käskyn vastaan. Hän oli kuitenkin jättänyt asian sikseen ja todennut, että "on tehtävä jotain harkitumpaa".

Asia paljastuu toimittaja Bob Woodwardin tuoreesta kirjasta "Fear: Trump in the White House" – "Pelko: Trump Valkoisessa talossa", johon Washington Post-lehti on tutustunut etukäteen.

Woodwardin Trump-kirja perustuu tekijänsä mukaan lukuisiin virkamiesten syvällisiin haastatteluihin nimettömänä sekä asiakirjoihin.

Siinä listataan asioita, joita presidentti Trump olisi halunnut tehdä, mutta jotka hänen lähipiirinsä on pystynyt estämään.

Häntä kuvataan impulsiiviseksi johtajaksi, joka aiheuttaa kaaosta ja hermoromahduksen partaalla oloa Valkoisessa talossa.

Presidentin avustajilla on kirjan mukaan täysi työ valvoa, ettei tämä aiheuta katastrofia itselleen tai Yhdysvalloille.

Trump kiistää kohukirjan väitteet.

– Se on taas vain yksi paha kirja, hänen kerrotaan kommentoineen uutuutta, joka on tarkoitus julkistaa ensi viikolla.

Yhdysvaltain YK-lähettiläs Nikki Haley on puolestaan todennut lehdistölle, ettei hän ole kuullut presidentin puhuvan kertaakaan al-Assadin tappamisesta.

Bob Woodward on Washington Post -lehden varapäätoimittaja. Hänet nousi esille presidentti Richard Nixonin eroon johtaneen Watergate-skandaalin yhteydessä.

Trump on vihjannut Woodwardin työskentelevän demokraateille.