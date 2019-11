Tuomari määräsi Trumpin maksamaan kaksi miljoonaa dollaria hyväntekeväisyyssäätiönsä väärinkäytöstä

NEW YORK

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on määrätty maksamaan kaksi miljoonaa dollaria eli noin 1,8 miljoonaa euroa hyväntekeväisyyssäätiönsä väärinkäytöstä. Trumpin syytettiin käyttäneen säätiötä omien poliittisten motiiviensa ja liikeasioidensa edistämiseen.

New Yorkin osavaltion tuomari Saliann Scarpulla määräsi Trumpin maksamaan summan voittoa tavoittelemattomille hyväntekeväisyysjärjestöille. Maksumääräys on sovitteluratkaisu siviilikanteeseen, jonka New Yorkin osavaltion yleinen syyttäjä Letitia James nosti viime vuoden kesäkuussa. Kanteen mukaan Trump käytti säätiötään vuoden 2016 presidentinvaalikampanjansa hyväksi.

Lisäksi Trumpin syytetään käyttäneen rahoja oikeusjuttujen sopimiseen, Trump-hotellien mainostamiseen ja henkilökohtaisiin kuluihin, kuten omaan muotokuvaansa, joka on esillä yhdellä Trumpin golfklubeista.

– Päätös on valtava voitto ponnisteluillemme suojella hyväntekeväisyysvaroja ja laittaa vastuuseen ne, jotka käyttävät hyväntekeväisyyttä oman edun tavoitteluun, Letitia James sanoi lausunnossaan.

Trump julkaisi oman lausuntonsa Twitterissä. Hänen mukaansa kaikki Trump-säätiön keräämistä 19 miljoonasta dollarista on osoitettu "satoihin mahtaviin hyväntekeväisyystapauksiin".

– He löysivät vain uskomattoman tehokasta hyväntekeväisyyttä ja joitain teknisiä rikkeitä, Trump sanoo lausunnossaan.

Kyseessä ei ole ainoa takaisku Trumpille tällä viikolla. Esimerkiksi maanantaina liittovaltion vetoomustuomioistuin antoi päätöksen, jonka mukaan Trumpin kirjanpitoyrityksen on luovutettava presidenttiä ja tämän yritystä koskevat verotiedot kahdeksan vuoden ajalta Manhattanin piirisyyttäjille. Päätös on takaisku Trumpin pyrkimyksille salata taloustietonsa.