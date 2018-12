Tukholman televisiotornin sulkemisen syyksi paljastui vieraan vallan uhka

TUKHOLMA

Tukholman Kaknäsin televisiotornin sulkemisen syyksi on paljastunut vieraan vallan uhka. Aikaisemmin tornin sulkemisen syyksi on mainittu, että sen korjaaminen maksaisi liian paljon.

– Tiedämme, että Kaknäs on erittäin tärkeä turistikohde monille. Päätöksen tekeminen on kestänyt kauan, mutta se on vastuullinen päätös Ruotsin turvallisuuden kannalta, sanoi tornista vastaavan Teracomin turvallisuuspäällikkö Johan Petersson SVT:lle.

Petersson ei yksilöinyt, minkä maan uhka päätökseen vaikutti, tai miksi torni päätettiin sulkea juuri nyt. SVT:n mukaan päätökseen vaikutti Ruotsin turvallisuuspoliisin viime vuoden raportti kasvaneesta Venäjän uhasta.

Torni oli joitakin viikkoja suljettuna jo kesällä, ja syyskuussa se suljettiin uudelleen hissien korjaamisen vuoksi.

Kaknäsin 155-metrinen televisiotorni valmistui vuonna 1967 Djurgårdeniin.

STT

STT