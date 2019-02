Tuhkarokko jatkaa leviämistään – WHO:n mukaan  viime vuonna tapausten määrä nousi 50 prosentilla

Yli 10 kuollut ja 30 loukkaantunut bussionnettomuudessa Pohjois-Makedoniassa

Pohjois-Makedoniassa ainakin 13 ihmistä on kuollut ja yli 30 loukkaantunut bussionnettomuudessa, kertoo maan terveysministeri. Kuolonuhrien määrä saattaa vielä nousta, sillä osa loukkaantuneista on kriittisessä tilassa. Sairaalasta kerrottiin, että ainakin viisi ihmistä on loukkaantunut vakavasti. Joukossa on muun muassa raskaana oleva nainen. Lue lisää