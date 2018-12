Tuhannet ihmiset protestoivat Unkarissa maan hallitusta vastaan

Yhdysvalloissa liittovaltion tuomari pitää Obamacarea perustuslain vastaisena

Yhdysvalloissa Texasissa liittovaltion tuomari katsoo, että Obamacare-nimellä tunnettu terveydenhuoltolaki on perustuslain vastainen, kertoo yhdysvaltalaismedia. Washington Postin mukaan tuomari pitää lakia perustuslain vastaisena liittovaltion tuoreen veromuutoksen takia. Tuomarin mukaan on perustuslain vastaista, että ihmisiä vaaditaan ostamaan sairausvakuutus, eikä laki voi olla voimassa ilman sitä, kertoo New York Times. Lue lisää