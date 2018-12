Trumpin päätös vetää joukot Syyriasta johti jo toiseen korkean tason eroilmoitukseen

Indonesiassa ainakin 20 kuollut tsunamin iskettyä maihin

Indonesiassa ainakin 20 ihmistä on kuollut tsunamin iskettyä maihin, kertovat maan viranomaiset. BBC:n mukaan maan katastrofivirasto kertoo, että ainakin 165 ihmistä on loukkaantunut ja kymmeniä asuntoja on vahingoittunut. Lue lisää