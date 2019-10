Trumpin mukaan Yhdysvallat voisi toimia välittäjänä neuvotteluissa Syyrian kurdien ja Turkin välillä

Juncker "ei sulje pois" brexit-sopimuksen mahdollisuutta

Britannian esityksessä Irlannin rajaongelmien ratkaisemiseksi on vakavia ongelmia, mutta EU on sitoutunut jatkamaan keskusteluita. EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin mukaan hän ei sulje pois sopimuksen mahdollisuutta. EU-parlamentissa Brysselissä puhunut Juncker sanoi kieltäytyvänsä syyttelystä, jonka Britannia on aloittanut. Lue lisää