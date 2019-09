Trumpin hallinto aikoo pudottaa rajusti USA:n ulkomailta vastaanottamien pakolaisten määrää

Abortista tuli laillinen koko Australiassa, viimeinenkin osavaltio muutti lainsäädäntöään

Abortista on tullut laillista koko Australiassa, kun Uuden Etelä-Walesin osavaltion hallinto laillisti raskauden keskeyttämisen. Tähän saakka abortin haluavien naisten on ollut pakko matkustaa muualle saarivaltioon. Abortin tehneitä lääkäreitä on uhannut jopa kymmenen vuoden vankeus. Lue lisää