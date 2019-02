Trump: Venäjä-tutkinnan tulosten julkistaminen on oikeusministerin päätettävissä

WASHINGTON

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että loppusuoralla olevan Venäjä-tutkinnan tulosten julkistaminen on maan uuden oikeusministerin päätettävissä. Oikeusministeri William Barr aikoo kertoa erikoissyyttäjä Robert Muellerin tutkinnan valmistumisesta jo ensi viikolla, uutisoi CNN.

Barrin odotetaan lähettävän sen jälkeen tiivistelmän tuloksista kongressille. Toistaiseksi on epäselvää, minkä verran tutkinnan sisällöstä avataan kongressille ja mitä kerrotaan julkisuuteen.

Myös ajoitus on herättänyt kysymyksiä, sillä Trumpin on määrä matkustaa ensi viikolla Vietnamiin tapaamaan Pohjois-Korean johtajaa Kim Jong-unia.

Lähes kaksi vuotta kestäneessä Muellerin tutkinnassa on selvitetty Venäjän roolia Yhdysvaltojen vuoden 2016 presidentinvaaleissa ja Trumpin kampanjan Venäjä-kytköksiä. Trump on alusta lähtien arvostellut tutkintaa ja syyttänyt sitä "noitavainoksi".

Sekä tutkinnan sisällön mahdollinen julkistaminen että ilmoituksen ajankohta on kokonaan Barrin päätösvallassa, Trump sanoi keskiviikkona.

– Hän on mahtava mies, mahtava persoona, joka todella kunnioittaa tätä maata ja oikeusministeriötä, Trump hehkutti toimittajille Valkoisessa talossa.

Barr on toiminut oikeusministerinä vasta viikon. Hän on luvannut Muellerin saavan suorittaa tutkinnan loppuun ilman häiriöitä, mutta ei ole sitoutunut tekemään loppuraportista julkista. Barr on luvannut olla "niin läpinäkyvä kuin mahdollista", mikä on närästänyt demokraatteja, jotka ovat vaatineet koko raporttia julki.

Erikoissyyttäjän on annettava tutkintansa päätyttyä raportti oikeusministerille, mutta säännöt eivät edellytä raportin jakamista sellaisenaan kongressille tai avaamista julkisuuteen.

Barr oli hyvin kriittinen Muellerin tutkinnalle vuonna 2017, jolloin hän työskenteli yksityisellä sektorilla. Barr seuraa oikeusministerinä Jeff Sessionsia, joka erosi Trumpin pyynnöstä.

STT

