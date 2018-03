Trump valitsi vierelleen Boltonin, joka haluaisi pommittaa niin Irania kuin Pohjois-Koreaa

Yhdysvaltain presidentti on ympäröinyt itsensä miehillä, jotka ovat mahdollisimman pitkälle samaa mieltä hänen kanssaan.

Donald Trump ei ehkä pidä John Boltonin mursuviiksistä, mutta miehen mielipiteistä sitäkin enemmän.

Trumpin hallinnon ovet käyvät tiuhaan, ja viimeisin uusi nimi Valkoisessa talossa on Bolton, 69, entinen YK-suurlähettiläs, joka korvaa kansallisen turvallisuuden neuvonantajana toimineen H.R. McMasterin.

Bolton on varsinainen haukkojen haukka, joka haluaisi pommittaa niin Irania kuin Pohjois-Koreaakin.

Puolustusministeri James Mattisilla on varmasti yksinäistä Trumpin hallinnossa, sillä hän on nyt viimeisiä maltillisen linjan miehiä siellä McMasterin ja ulkoministeri Rex Tillersonin lähdettyä.

Samanmielisten joukko

Trump on nyt ympäröinyt itsensä miehillä, jotka ovat mahdollisimman pitkälle samaa mieltä hänen kanssaan niin Yhdysvaltojen johtamisesta kuin supervallan tarvitsemista toimista maailmalla.

Bolton on pilkannut diplomatiaa heikkouden merkiksi. Ei siis ihme, että hän viihtyi presidentti George W. Bushin alaisuudessa YK-suurlähettiläänä vain runsaan vuoden, elokuusta 2005 joulukuuhun 2006.

Boltonin valinta on siinä mielessä helppo Trumpille, että vaikka miestä arvostellaan erityisesti demokraattien piirissä kovastikin, hänen valintaansa ei tarvitse alistaa senaatin vahvistettavaksi.

Senaatti itse asiassa kieltäytyi vahvistamasta hänen valintaansa Bushin kaudella. Häntä pidettiin liian äärimmäisenä ihmisenä.

–Tämä ei ollut viisas valinta. Herra Boltonilla ei ole tarvittavaa malttia tai arvostelukykyä ollakseen tehokas kansallisen turvallisuuden neuvonantaja, sanoi demokraattisenaattori Jack Reed uutistoimisto Reutersin mukaan.

Iran-sopimusta ei enää hyväksytä?

Bolton astuu McMasterin tilalle 9. huhtikuuta. Tämän jälkeen Trumpin päätettäväksi tulee kaksi asiaa, joiden seuraukset ovat hyvin kauaskantoisia.

Ensinnäkin toukokuun puolivälissä Yhdysvaltain pitäisi jälleen hyväksyä uudelleen koeajalla oleva Iranin ydinsopimus. Trump on voimakkaasti vastustanut vuonna 2015 tehtyä ydinsopimusta Iranin kanssa, ja nyt hänellä on siihen myös turvallisuuden neuvonantajansa vankkumaton tuki.

–Mielestäni se (sopimus) on fiasko Yhdysvalloille. Voit aina harrastaa pientä näpertelyä, mutta kyse on siitä, voiko huulipunan laittaminen porsaalle olla ratkaiseva asia tässä. Mielestäni vastaus on selvä ei, Bolton vastasi viime tiistaina Fox-tv-kanavan asiantuntijan roolissa Iranin ydinsopimusta koskevaan kysymykseen.

Trumpin päätös torjua Iran-sopimus aiheuttaisi uuden kriisin Persianlahdella ja vihastuttaisi maan läntiset liittolaiset.

Presidentti aikoo neuvotella toukokuussa Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kanssa. On mielenkiintoista nähdä, mitä neuvotteluissa saadaan aikaiseksi, sillä Bolton on suosinut Pohjois-Korean suhteen sotilaallisia vaihtoehtoja.

Yhdysvaltojen pitäisi hänen mukaansa iskeä sen ydinlaitoksiin, ohjuskoealueille sekä kaiken kukkuraksi salamurhata Kim Jong-un.

–On täysin laillista Yhdysvalloille reagoida Pohjois-Korean ydinaseiden muodostamaan nykyiseen ’välttämättömyyteen’ iskemällä ensin, hän sanoi helmikuussa Fox-kanavalla.

Eri mieltä Venäjästä

Venäjän kanssa Bolton ja Trump näyttävät kuitenkin olevan jossakin määrin eri kannoilla. Bolton on suosinut Venäjän suhteen kovia toimia, kun taas Trump elättelee vielä jonkinlaisia toiveita Venäjä-suhteiden parantamisesta presidentti Vladimir Putinin kanssa.

Bolton muistetaan myös siitä, että Bushin kaudella kansainvälisestä turvallisuudesta vastaavana apulaisulkoministerinä ollessaan hän oli ehdottoman varma siitä, että Irakiin piti hyökätä, koska siellä oli joukkotuhoaseita. Myöhemmin selvisi, että tämä ei pitänyt paikkaansa.