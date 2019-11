Trump: USA jatkanut neuvotteluja Talebanin kanssa

WHO: Yli 5 000 kuollut tuhkarokkoon Kongossa

Yli 5 000 ihmistä on kuollut tänä vuonna tuhkarokkoon Kongon demokraattisessa tasavallassa, kertoi Maailman terveysjärjestö WHO keskiviikkona. Kaikkiaan tuhkarokkoon on sairastunut maassa yli 250 000 ihmistä. Lue lisää