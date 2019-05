Trump uhmakkaana: Jos Iran tahtoo taistella, se koituu maan lopuksi

WASHINGTON

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on varoittanut Irania hyökkäämästä amerikkalaisia intressejä vastaan.

– Jos Iran tahtoo taistella, se on maan loppu. Älkää koskaan enää uhatko Yhdysvaltoja, Trump kirjoitti Twitterissä.

Jännitteet Yhdysvaltain ja Iranin välillä ovat olleet viime aikoina kasvussa. Yhdysvallat on siirtänyt sotilaskalustoa Persianlahdelle ja ilmoittanut syyksi Iranin uhan. Yhdysvaltojen ulkopuolella Iranin muodostamaan uhkaan on suhtauduttu skeptisesti.

Valkoisesta talosta on lähtenyt viime aikoina ristiriitaisia signaaleja Iraniin liittyen. Vielä viime viikolla New York Times kertoi lähdetietoihinsa vedoten, että Trump ei halua aseellista yhteenottoa Iranin kanssa. Lehden tietojen mukaan presidentti on sanonut virkaatekevälle puolustusministeri Patrick Shanahanille, että hän ei halua sotaa Iranin kanssa.

Tätä ennen Yhdysvallat ilmoitti vetävänsä diplomaattejaan Irakista Iranin muodostaman uhan takia. Yhdysvaltojen mukaan Iran suunnittelee hyökkäyksiä alueelle.

Irakin pääkaupungissa Bagdadissa ammuttiin sunnuntaina Katjusha-raketti alueelle, jolla sijaitsee suurlähetystöjä ja Yhdysvaltain Irak-operaatioon liittyvää hallintoa. Toistaiseksi ei ole tietoa, kuka on iskun takana.

Iranin ulkoministeri vähätteli sodan uhkaa

Yhdysvallat vetäytyi runsas vuosi sitten Iranin ydinohjelmasopimuksesta. Iran ilmoitti niin ikään alkukuusta lakkaavansa noudattamasta osaa sopimuksen vaatimuksista.

Yhdysvaltalaisviestimien mukaan Trumpin kabinetissa käydään kovaa taistelua siitä, miten kovaa Yhdysvaltojen pitäisi painostaa Irania. Esimerkiksi presidentin turvallisuuspoliittinen neuvonantaja John Bolton on jo vuosia kannattanut tiukempaa linjaa Irania vastaan

Trump on itse julkisuudessa kiistänyt, että hänen ja hänen neuvonantajiensa välillä olisi jotain sisäistä taistelua Lähi-idän politiikasta.

Iranin ulkoministeri vähätteli lauantaina uuden sodan uhkaa alueella.

– Olemme varmoja... että sotaa ei tule, koska toisaalta me emme halua sitä ja toisaalta kenelläkään ei ole sellaista harhakuvitelmaa, että Irania voisi uhata, ulkoministeri Mohammad Javad Zarif sanoi Iranin valtiolliselle uutistoimistolle.

Yhdysvaltain liittolainen Saudi-Arabia ehdotti sunnuntaina hätäkokousta, jossa keskusteltaisiin Persianlahden alueen jännitteistä. Saudi-Arabia ei halua sotaa Iranin kanssa, mutta kertoi olevansa valmis puolustamaan itseään.