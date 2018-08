Trump uhkailee Yhdysvaltojen erolla Maailman kauppajärjestö WTO:sta – "EU on lähes yhtä paha kuin Kiina"

Syyrian viimeisellä tärkeällä kapinallisalueella Idlibissä odotetaan hyökkäystä

Syyriassa hallituksen on odotettu hyökkäävän minä hetkenä hyvänsä Idlibiin, joka on viimeinen tärkeä kapinallisten hallussa oleva alue maassa. Tarkkailijoiden mukaan alueen liepeille on keskitetty joukkoja ja kalustoa. Samaan aikaan presidentti Bashar al-Assadin hallitusta tukeva Venäjä on ilmoittanut merisotaharjoituksista itäisellä Välimerellä lähellä Syyriaa. Lue lisää