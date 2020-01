WASHINGTON/TEHERAN/BAGDAD

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut Irakia merkittävillä talouspakotteilla, jos Irak päättää passittaa ulkomaalaiset joukot pois maasta. Yhdysvaltain johtama liittouma on osallistunut Irakissa taisteluihin äärijärjestö Isisiä vastaan.

Maiden väleihin tuli kuitenkin valtava mutka, kun Yhdysvallat tappoi perjantaina Irakiin tehdyllä lennokki-iskulla muun muassa iranilaiskomentaja Qassem Suleimanin ja Irakin sotilasjohtoon kuuluvan Abu Mahdi al-Muhandisin. Iranissa Suleimani on kansallissankarin asemassa, ja maa onkin uhannut kostotoimilla. Trump on puolestaan sanonut Yhdysvaltojen iskevän kymmeniin Iranille tärkeisiin kohteisiin, jos kostoisku toteutuu.

Liittoumaan kuuluvat noin 5 200 yhdysvaltalaissotilasta ovat nyt epävarmoja jatkostaan. Sunnuntaina parlamentti kehotti maan hallitusta lopettamaan sopimuksensa Yhdysvaltojen johtaman liittouman kanssa eli käytännössä lähettämään ulkomaalaiset taistelijat pois.

Hallituksen on vielä hyväksyttävä päätös, mutta virkaa tekevä pääministeri Adel Abdel Mahdi on aikaisemmin kertonut kannattavansa joukkojen lähtemistä. Pääministerin mukaan vaihtoehtoina ovat joko joukkojen poistuminen heti tai tietyn aikarajan sisällä.

Yhdysvallat on joutunut lähtemään Irakista aiemminkin

Tarkoittaako päätös siis sitä, että Yhdysvaltojen liittouman on lähdettävä maasta? Tämä tarkoittaisi takaiskua Isisin vastaiselle taistelulle, jota varten sotilaat ovat maassa. Yksin yhdysvaltalaisia on yli 5 000, ja kansainvälisessä operaatiossa on mukana monen maan kansalaisia, muun muassa noin 80 suomalaista.

Yhdysvallat on joutunut lähtemään Irakista aiemminkin, vuonna 2011. Sen jälkeen Isis nousi ja Irak pyysi Yhdysvaltoja hätiin. Tällöin syntyi nykyinen operaatio, jossa on mukana suomalaisiakin.

Irakin parlamentin päätös ei ole sitova, eikä se suoraan tarkoita, että Yhdysvaltojen on lähdettävä. Päätös ei sisältänyt mitään aikataulua. Koko parlamentti ei ole myöskään päätöksen takana – 172 äänesti päätöksen puolesta, mutta 160 pääasiassa sunnia ja kurdia ei ollut paikalla äänestyksessä, kertoo Bloomberg. Sunnit ja kurdit saattavat yrittää saada yhdysvaltalaisjoukot jäämään, Politico kertoo.

Vaikka päätös ei ollut sitova, se on kuitenkin merkittävä. Virkaa tekevän pääministeri Mahdin mukaan mahdollisuuksia on kaksi: joko määrätään joukot lähtemään heti tai sitten niiden mandaatti on määriteltävä uudelleen parlamentaarisen prosessin kautta.

Irak valmistelee parhaillaan oikeudellisia toimenpiteitä Yhdysvaltojen joukkojen karkottamiseksi, Mahdi sanoi sunnuntaina uutistoimisto Anadolun mukaan.

Joutuuko Yhdysvallat lähtemään häntä koipien välissä?

Rand Corporation -ajatushautomon politiikan tutkija Ben Connable arvioi Los Angeles Timesissa julkaistussa kirjoituksessaan, että Yhdysvalloilla on käytännössä kaksi vaihtoehtoa. Trump voi vetäytyä Irakista ja vähentää siten Yhdysvaltojen läsnäoloa ulkomaisissa konflikteissa. Tämä oli yksi Trumpin vaalilupauksista.

Toisaalta Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola arvioi sunnuntaina STT:lle, että häntä koipien välissä näyttää huonolta ja Trump haluaa olla vahva presidentti.

Connablen esittelemä toinen Yhdysvaltojen vaihtoehto on, että se neuvottelee nopeasti uudestaan läsnäolostaan Irakissa. Siten se voisi säilyttää ainakin päämajan, jota käytetään Isisin vastaiseen taisteluun ja jatkaa rahoittamalla koulutusta ja varusteita.

Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo ei ole ilmoittanut vetäytymisestä.

– Pitää katsoa, mitä teemme, kun Irakin johto ja hallitus tekevät päätöksen, Pompeo kommentoi parlamentin päätöstä yhdysvaltalaisjoukkojen karkottamisesta.

Rahat takaisin tukikohdasta, vaatii Trump

Yhdysvalloille operaatio Irakissa on ollut huomattavan kallis. Trump sanoi toimittajille, että jos joukot lähetetään matkoihinsa, Irakiin kohdistetaan "ennennäkemättömiä" pakotteita.

– Ne saavat Iraniin kohdistuvat pakotteet näyttämään melko kesyiltä, hän uhkasi.

Iraniin kohdistuvista pakotteista on ollut merkittävää haittaa Iranissa, sillä ne vaikuttavat myös muiden maiden mahdollisuuksiin käydä kauppaa Iranin kanssa.

Trump myös muistutti, että Yhdysvaltojen tukikohta Irakissa on erittäin kallis.

– Me emme lähde, jos he (irakilaiset) eivät maksa sitä meille takaisin, hän vannoi.

Aiemmin asiaa kommentoinut ulkoministeri Mike Pompeo puhui kevyempään sävyyn. Hän sanoi irakilaisten haluavan, että Yhdysvallat jatkaa terrorismin vastaiseen taisteluun osallistumista.

Saksan ulkoministeri Heiko Maas sanoi radiohaastattelussa maanantaina, ettei Trumpin uhkailu ole erityisen hyödyllisiä.

– En usko, että Irakia voidaan vakuuttaa uhkailemalla, vaan järkeilemällä, hän sanoi.

Teheranin kadut ovat täynnä surijoita

Iranin pääkaupungissa Teheranissa surraan tänään Suleimania. Väkeä on valtiontelevision mukaan liikkeellä miljoonia, ja kaupunki on käytännössä suljettuna ja monet paikat ovat tukossa.

Iranilainen uutistoimisto Isna raportoi, että esimerkiksi metroasemilta ei välttämättä pääse nousemaan ylös lainkaan.

– Metroasemilla on suuria väkijoukkoja, mutta myös katutasossa on valtava joukko ihmisiä, joten matkustajat eivät pääse ulos, metrojärjestelmän pomo Farnoush Nobakht kertoi tänään Isnan mukaan.

Ihmisiä on jäänyt myös sivukaduille surukulkueen varsinaiselta reitiltä.

Varhain aamulla ihmiset kokoontuivat yliopiston luokse, jossa Iranin korkein johtaja, ajatollah Ali Khamenei johti rukousta. Ajatollah vaikutti itkevän rukoillessaan Suleimanin ja muiden marttyyreinä pidettyjen uhrien ruumisarkkujen yllä. Arkut oli verhottu lippuihin.

Korkeimman johtajan rinnalla tilaisuudessa olivat läsnä Suleimanin poika, Suleimanin Quds-joukkojen komentajana korvannut Ismail Qaani, Iranin presidentti Hasan Ruhani, parlamentin puhemies Ali Larijani ja kansalliskaartin komentaja Hossein Salami.

Suleimania pidettiin Iranin toiseksi vaikutusvaltaisimpana ihmisenä heti korkeimman johtajan jälkeen.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.