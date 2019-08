Trump: Tiananmenin aukion toisinto Hongkongissa haittaisi Kiinan ja USA:n kauppaneuvotteluita

Trump vahvisti halunsa ostaa Grönlannin: "Olemme puhuneet siitä"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vahvistanut huhut siitä, että hän on kiinnostunut ostamaan Grönlannin Tanskalta. Wall Street Journal kertoi lähdetietoihin perustuen torstaina, että Trump on pitänyt ostoaikeita esillä useissa keskusteluissa avustajiensa kanssa. Lue lisää