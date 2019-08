Trump tarjosi Putinille apua Siperian jättimetsäpalojen sammuttamiseen

NYT: Toistuvasti USA:ta uhannut Osama bin Ladenin poika on kuollut

Terroristijärjestö al-Qaidaa johtaneen Osama bin Ladenin poika on kuollut, kertovat viranomaislähteet New York Timesille. Myös NBC Newsin haastatteleman kolmen viranomaislähteen mukaan Hamza bin Laden on kuollut. Lue lisää