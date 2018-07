Trump: "Putin on kilpailija, hän ei ole viholliseni, ja en tunne häntä tarpeeksi hyvin kutsuakseni häntä ystäväkseni"

Oikeus antoi merkittävän päätöksen Saksassa: Facebookin annettava äidille kuolleen tyttären Facebook-tilin tiedot

Saksassa korkein oikeus on määrännyt Facebookin antamaan kuolleen teinitytön Facebook-tilin tiedot tämän äidille. Oikeus katsoi, että kyse on tytön jälkeensä jättämästä perinnöstä ja äidille on annettava pääsy tytön kaikkiin tytön Facebook-tietoihin, myös yksityisiin viesteihin. Lue lisää