Trump paljasti uuden salkunhaltijan – jo viides kotimaan turvallisuudesta vastaava ministeri Trumpin virkakautena

WASHINGTON

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on paljastanut maan uuden virkaatekevän kotimaan turvallisuudesta vastaavan ministerin. Tehtävään on valittu samaisen ministeriön pitkäaikainen virkamies Chad Wolf.

Trump ilmoitti Wolfin edeltäjän erosta kolme viikkoa sitten. Trump kertoi asiasta Twitterissä ja sanoi, että Kevin McAleenan haluaa viettää aikaa perheensä kanssa ja siirtyä yksityiselle sektorille.

Trumpin hallinnossa ovi on viuhunut tasaiseen tahtiin ja myös Wolfin uudella pallilla on ollut tuulista. Wolf on jo viides henkilö, joka ottaa tehtävän vastaan Trumpin virkakauden aikana.