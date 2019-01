Trump: Hallinnon sulku saattaa kestää pitkän aikaa – Trump kutsui kongressin tärkeimmät lainsäätäjät kokoukseen rajaturvallisuudesta

WASHINGTON

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan maan hallinnon osittainen sulkeminen saattaa kestää "pitkän aikaa". Samalla hän ilmaisi vaatimuksensa 5,6 miljardin dollarin osoittamisesta muurin rakentamiseen Meksikon vastaiselle rajalle.

Trumpin on määrä keskustella tänään rajaturvallisuudesta kongressin tärkeimpien lainsäätäjien kanssa. Riita muurista johti Yhdysvaltain hallinnon osittaiseen sulkemiseen joulun alla.

Trump on kutsunut kongressin tärkeimmät lainsäätäjät palaveriin rajaturvallisuudesta, kertoo muun muassa Guardian. Guardianin kongressilähteen mukaan tapaaminen on tarkoitus järjestää keskiviikkona iltapäivällä paikallista aikaa. Lähteen mukaan tapaamiseen on kutsuttu demokraattien ja republikaanien johtajat sekä edustajainhuoneesta että senaatista.

Trump sanoi aiemmin olevansa valmis, halukas ja kykenevä neuvottelemaan hallinnon sulun päättämisestä. Trump kuitenkin edelleen vaatii, että sopimuksessa on oltava rahoitus Meksikon muurille.

Riita Trumpin haluamasta muurista on johtanut Yhdysvaltain hallinnon osittaiseen sulkemiseen. Sulku on kestänyt jo yksitoista päivää.

Poliittinen umpisolmu saattaa pysyä tiukassa vielä pidempäänkin, sillä demokraatit ovat kieltäytyneet maksamasta muuria veronmaksajien rahoilla. Demokraattien odotetaan kuitenkin torstaina esittävän oman versionsa siitä, miten hallinto voitaisiin taas saada auki.

Demokraatit paljastivat alkuviikolla, että uusi esitys takaisi nykytasoisen rahoituksen kotimaan turvallisuudesta vastaavalle ministeriölle helmikuun 8. päivään asti. Esityksessä rahaa suunnattaisiin rajaturvallisuuteen 1,3 miljardia dollaria. Rajaturvallisuuteen kuuluisi esimerkiksi aidan pystyttämistä ja muita palveluita, mutta ei muuria.

STT

STT