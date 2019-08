Trump lykkää tapaamista Tanskan pääministerin kanssa, koska tämä ei ole kiinnostunut myymään Grönlantia

WASHINGTON

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoittaa lykkäävänsä tapaamista Tanskan pääministerin kanssa, koska Tanska ei ole kiinnostunut myymään Grönlantia Yhdysvalloille.

Trump kirjoitti Twitterissä, että koska pääministeri Mette Frederiksen ei ole kiinnostunut keskustelemaan Grönlannin kaupasta, hän lykkää kahden viikon päähän sovittua tapaamista.

Frederiksen on kutsunut Trumpin ostoideaa absurdiksi ja sanonut, että Grönlanti ei ole myytävänä.

– Pääministeri onnistui säästämään ison määrän kuluja ja vaivaa sekä Yhdysvalloilta että Tanskalta olemalla niin suora. Kiitän häntä siitä ja odotan tapaamisen uudelleensopimista jossain vaiheessa tulevaisuudessa, presidentti kirjoitti.

Trump vahvisti pari päivää sitten, että on keskustellut Grönlannin ostamisesta hallintonsa edustajien kanssa. Hän kuitenkin vakuutti, ettei maailman suurimman saaren ostaminen ole hallinnon tärkeysjärjestyksessä korkealla.

– Ajatus nousi esiin ja sanoin että tietenkin, strategisesti se (Grönlanti) on kiinnostava ja olemme kiinnostuneita, mutta puhumme (Tanskalle) asiasta hieman.

Grönlanti on Tanskalle kuuluva itsehallintoalue, joka on maantieteellisesti Pohjois-Amerikkaa eikä kuulu EU:hun. Grönlannilla on laaja autonomia, mutta sen ulko- ja puolustuspolitiikasta päätetään Kööpenhaminassa.

Yhdysvaltoja Grönlannissa kiinnostanevat ainakin luonnonvarat ja geopoliittisesti tärkeä sijainti.

Kiinteistösijoittajana toiminut Trump on sanonut, että kaupassa olisi "lopulta kyse suuresta kiinteistökaupasta". Trumpin mukaan Grönlanti kirpaisee Tanskaa taloudellisesti pahoin.