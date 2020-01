Trump kertoi varainkeruuillallisella yksityiskohtia iranilaiskomentajan surmaoperaatiosta

WASHINGTON

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on kertonut yksityiskohtia iranilaiskomentajan surmaoperaatiosta republikaanipuolueen varainkeruuillallisella, uutisoivat yhdysvaltalaisviestimet.

Yhdysvallat surmasi iranilaisten Quds-erikoisjoukkojen komentajan Qassem Suleimanin Irakissa kuun alussa. Bagdadin lentokentällä tehdyssä lennokki-iskussa kuoli myös Irakin puolisotilaallisen Hashed al-Shaab -järjestön jäseniä.

– Hänen piti olla voittamaton, Trump sanoi varainkeruutilaisuudessa.

Iskun jälkeen pelättiin hetki täysimittaista sotaa, kun Iran vannoi kostoa Yhdysvalloille. Iran iski lopulta ohjuksin Yhdysvaltojen tukikohtiin Irakissa, mutta kukaan ei kuollut iskuissa.

Republikaanien varainkeruutilaisuus järjestettiin presidentin omistamalla Mar-a-Lagon klubilla Floridassa. Muun muassa CNN ja Washington Post ovat saaneet tilaisuudesta haltuunsa ääninauhoja, joilla presidentti kertoo iskusta uusia yksityiskohtia.

Trump seurasi operaatiota Valkoisen talon tilannehuoneessa. Hän kuvaili varainkeruutilaisuudessa muun muassa, kuinka operaatiossa mukana olleet sotilaat olivat yhteydessä presidenttiin ja kertoivat reaaliaikaista tietoa iskun etenemisestä.

– He sanoivat, "Heillä on kaksi minuuttia ja 11 sekuntia elinaikaa, sir. He ovat autossa. He ovat panssaroidussa kulkuneuvossa. Sir, heillä on arvioilta minuutti elinaikaa, sir...30 sekuntia, kymmenen, yhdeksän, kahdeksan"...sitten yhtäkkiä pum, presidentti selitti tilannetta yleisölle.

"Hän puhui pahoja asioita maastamme"

Muun muassa demokraatit ovat hämmästelleet iskun toteuttamista vain hieman ennen senaatissa järjestettävää presidentin virkarikosoikeudenkäyntiä. Trumpin hallinto on aiemmin julkisuudessa perustellut iskua välittömällä isku-uhalla, joka kohdistui yhdysvaltalaisiin lähetystöihin.

Varainkeruutilaisuudessa presidentti ei puhunut uhkaavista iskuista. Sen sijaan hän kertoi Washington Postin mukaan kuulleensa pari viikkoa aikaisemmin, että Yhdysvallat tarkkaili Suleimania ja että hän oli puhunut "pahoja juttuja".

– Hän puhui pahoja asioita maastamme. Hän sanoi, että "aiomme hyökätä maahanne, aiomme tappaa väkeänne". Minä sanoin, että miten paljon tällaista paskaa meidän täytyy kuunnella? presidentti sanoi ja sai Washington Postin mukaan yleisöltä aplodit.

"Kuka he---tti välittää budjetista?"

Trump myönsi, että Yhdysvaltojen isku järkytti maailmaa. Hän kuitenkin jatkoi, että Suleimani ansaitsi kovan iskun, koska hän oli vastuussa tuhansien amerikkalaisten surmaamisesta.

Perustelu oli hieman muuttunut tammikuun alusta. Tuolloin presidentti sanoi iranilaiskomentajan haavoittaneen ja surmanneen tuhansia Yhdysvaltojen sotilaita.

Washington Post uutisoi myös erillisestä ääninauhasta, jossa Trump rehvastelee kasvattavansa maan puolustusbudjettia massiivisella 2,5 biljoonan dollarin summalla. Presidentti on ilmeisesti saanut summan kasaan laskemalla yhteen useamman vuoden puolustusbudjetit, lehti kirjoittaa. Esimerkiksi puolustusministeriö Pentagonin budjetti vuodelle 2020 on 738 miljardia dollaria.

Presidentti vastasi napakasti rahankäyttösuunnitelmien arvostelijoille.

– Kuka helvetti välittää budjetista?

Republikaanit ovat perinteisesti olleet tiukan budjettikurin kannattajia.