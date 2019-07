Trump käytti vetoa toteuttaakseen asekaupat Saudi-Arabian kanssa

Yhdysvaltalaismediat: Trump nosti jälleen uuden oikeusjutun salatakseen verotietonsa

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on haastanut oikeuteen New Yorkin viranomaisia sekä kongressin lainsäätäjiä estääkseen verotietojensa julkistamisen. Tapauksesta uutisoivat muun muassa CNN ja New York Times. Oikeusjutulla on tarkoitus estää kongressin demokraattiedustajia käyttämästä äskettäin New Yorkissa voimaan tullutta lakia, joka mahdollistaisi Trumpin verotietojen tarkastelun. Lue lisää