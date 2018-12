Valkoisen talon kansliapäällikkö John Kelly jättää tehtävänsä vuoden lopussa, kertoi Trump

WASHINGTON

Valkoisen talon kansliapäällikkö John Kelly,68, jättää tehtävänsä vuoden lopussa, sanoo presidentti Donald Trump. Hänen mukaansa Kellyn seuraaja nimitetään parin päivän kuluessa.

Kelly on eläkkeellä oleva merijalkaväen kenraali. Jo jonkin aikaa on uumoiltu, että Trump saattaa vaihtaa Kellyn. On tullut tietoja, joiden mukaan Kellyn ja Trumpin välit ovat huonontuneet niin, etteivät he ole puheväleissä.

– John Kelly lähtee vuoden lopussa, Trump sanoi ennen kuin hän suuntasi Philadelphiaan katsomaan armeijan ja merivoimien välistä jalkapallo-ottelua.

Trumpin mukaan Kellyn seuraaja saattaa olla väliaikainen, kunnes vakituinen viran haltija löytyy.

– Hän (Kelly) ollut mukanani lähes kaksi vuotta kahdessa eri tehtävässä. Arvostan hänen palveluksiaan suuresti, Trump sanoi toimittajille.

Viime kuussa ABC News kertoi lähteisiinsä nojaten, että todennäköinen ehdokas uudeksi kansliapäälliköksi on 36-vuotias Nick Ayers, joka toimii tätä nykyä varapresidentti Mike Pencen kansliapäällikkönä.

Kiisti kutsuneensa Trumpia idiootiksi

Kelly toimi alkuvuonna 2017 Yhdysvaltain kotimaan turvallisuuden ministerinä. Heinäkuussa 2017 hänet nimitettiin Valkoisen talon kansliapäälliköksi, kun viran edellinen haltija Reince Priebus erotettiin tehtävästä.

Aiemmin tänä vuonna Kellyn oli kiistettävä kutsuneensa Trumpia idiootiksi. Siteeraus oli päätynyt veteraanitoimittaja Bob Woodwardin kirjaan Fear, joka käsitteli presidentti Trumpia.

Kellyn kerrottiin käyttäneen useasti idiootti-luonnehdintaa. Lisäksi hänen kerrotaan sanoneen, että "on turha yrittää saada hänet (Trump) vakuuttumaan mistään", kertoo BBC.

Kelly on yksi niistä monista, joiden kohdalla ovi on käynyt ulospäin Trumpin kaudella. Heidän joukossaan ovat muun muassa entinen Valkoisen talon viestintäpäällikkö Anthony Scaramucci, Trumpin entinen strategiapäällikkö Steve Bannon, ex-ulkoministeri Rex Tillerson, entinen johtava talousneuvonantaja Gary Cohn, entinen Valkoisen talon tiedottaja Sean Spicer, FBI:n ex-päällikkö James Comey ja entinen kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Michael Flynn.

STT

STT