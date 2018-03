Trump irtisanoi ulkoministerinsä ja päätti erotustviittinsä sanoihin: "Onnittelut kaikille!" – taustalla Venäjä-kommentit?

Ulkoministerin tehtävästä irtisanottu Rex Tillerson kommentoi Venäjää kovasanaisesti vielä maanantaina. Twitter-käyttäjät spekuloivat välittömästi, olivatko kommentit potkujen taustalla.

– Onnittelut kaikille!

Näin päätti Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tiistaina tviittinsä, jossa hän ilmoitti valintansa uudeksi ulkoministeriksi ja tiedustelupalvelu CIA:n päälliköksi.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!