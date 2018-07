Trump selitti sanojensa menneen sekaisin Helsingin kokouksessa – vakuutti hyväksyvänsä tiedustelutiedot Venäjän sekaantumisesta USA:n vaaleihin

WASHINGTON

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hän hyväksyy tiedustelutiedot Venäjän sekaantumisesta Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaaleihin ja että hänellä on täysi luottamus maansa tiedusteluelimiin. Trump sanoo antavansa Yhdysvaltain tiedustelutoiminnalle täyden tukensa.

Trump selitti tiistai-iltana, mitä oikeasti tarkoitti puheillaan Helsingin huippukokouksen tiedotustilaisuudessa edellisenä päivänä.

Venäjän osallisuudesta vaaleihin Trump sanoi puhuneensa väärin. Hän kertoi halunneensa sanoa, ettei näe syytä sille, miksi vaaleihin sekaantunut taho ei olisi ollut Venäjä, mutta ettei sekaantuminen vaikuttanut vaalien lopputulokseen. Trump selitti sanoneensa vahingossa "would", kun hän tarkoitti "would not".

Trump vakuuttaa, ettei hänen vaalikampanjallaan ollut salaista yhteistyötä Venäjän viranomaisten kanssa.

Lisäksi hän sanoo Yhdysvaltojen aikovan estää kaikki mahdolliset yritykset vaikuttaa Yhdysvaltojen kongressin välivaaleihin, jotka ratkeavat marraskuussa.

Useat amerikkalaisviestimet välittivät suorana Trumpin tiistai-illan puheen, joka oli ensimmäinen julkinen esiintyminen presidentin palattua Yhdysvaltoihin Helsingistä.

Myös omat koirat purivat

Trump sai kotimaassaan runsaasti kritiikkiä puheistaan Helsingissä, jossa hän piti yhteisen tiedotustilaisuuden Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa. Trump sanoi tiedotustilaisuudessa Putinin kiistäneen vahvasti Venäjän sekaantumisen Yhdysvaltain presidentinvaaleihin, ja ettei ole syytä uskoa niin tapahtuneen. Trump näytti siten uskovan enemmän Venäjän presidenttiä kuin oman maansa tiedusteluviranomaisia.

Esimerkiksi CIA:n entinen johtaja John Brennan kutsui Twitterissä Trumpin toimia maanpetokselliseksi. Jopa Trumpia yleisesti tukeva Fox News -televisiokanava moitti presidentin puheita.

Trump sanoi aiemmin tiistaina Twitterissä, että hänen mielestään presidenttien tapaaminen oli onnistunut ja että media on antanut siitä vääristyneen kuvan.

