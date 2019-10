Trump ennakoi virkarikosasiansa päätyvän korkeimpaan oikeuteen

Kemian Nobel meni litiumioniakun kehittäjille

Kemian Nobel-palkinto on myönnetty litiumioniakun kehittäjille. Sen saavat yhdysvaltalainen John B. Goodenough, brittiläinen M. Stanley Whittingham ja japanilainen Akira Yoshino. Kolmikko jakaa palkintosumman, joka on noin 9 miljoonaa Ruotsin kruunua (hieman yli 800 000 euroa). 97-vuotias Goodenough on vanhin henkilö, joka on koskaan saanut Nobelin palkinnon. Lue lisää