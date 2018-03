Trump asetti teräs- ja alumiinitullit, tullien tarkoitus toimia keppinä neuvotteluissa kumppanimaiden kanssa

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on asettanut tuontitullit teräkselle ja alumiinille. Trump määräsi odotetusti teräkselle 25 prosentin ja alumiinille 10 prosentin tullimaksut.

Tullit eivät ainakaan aluksi koske kaikkia maita. Trump sanoi, että Kanada ja Meksiko saavat vapautuksen tulleista ainakin siksi aikaa, kun neuvottelut Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksesta Naftasta ovat kesken. Jos Naftasta saadaan neuvoteltua uusi, Yhdysvaltoja miellyttävä sopimus, Kanada ja Meksiko välttyvät tulleilta.

Trumpin mukaan tullit tulevat voimaan aikaisintaan 15 päivän kuluessa. Hän antoi ymmärtää, että Yhdysvallat harkitsee tänä siirtymäaikana vielä, voisivatko jotkin muutkin kumppanimaat saada tulleista vapautuksen.

– Aiomme katsoa, kuka kohtelee meitä reilusti ja kuka epäreilusti, hän sanoi.

– Osa siitä on sotilaallista: kuka maksaa laskut, kuka ei maksa laskuja. Tuemme armeijallamme monia rikkaita maita.

Aiemmin torstaina Trump oli tulleista puhuessaan ilmaissut tyytymättömyyttään useisiin Nato-maihin kuten Saksaan, jonka hän syytti maksavan Naton kassaan paljon pienemmän osuuden bruttokansantuotteestaan kuin Yhdysvallat. Hän on kritisoinut Yhdysvaltojen osuutta Naton budjetista vaalikampanjastaan lähtien ja tehnyt selväksi, että haluaa saada eurooppalaiset Nato-liittolaiset maksamaan enemmän.

Tullien on pelätty lietsovan kauppasotaa. EU on jo ilmoittanut ryhtyvänsä vastatoimiin, mikäli Yhdysvallat asettaa EU-maille teräs- ja alumiinitullit.

Unionin on määrä julkaista lähiaikoina lista amerikkalaistuotteista, joille se on valmis asettamaan tullimaksuja. EU:n vastatoimien on väläytelty voivan kohdistua esimerkiksi bourbonviskeihin, maapähkinävoihin, appelsiinimehuun, Harley-Davidsonin moottoripyöriin ja Levi's-farkkuihin.

EK:n Häkämies: Ei kauppasotaa Trumpin kanssa

Yhdysvaltojen päätös rajoittaa teräksen ja alumiinin tuontia voi aiheuttaa vastatoimien kierteen, sanoo Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies tiedotteessa. Häkämies arvioi, että kierteeseen joudutaan, jos muut maat asettavat omia tuontirajoituksia yhdysvaltalaisille tuotteille.

Vastatoimet olisivat Häkämiehen mielestä merkittävä uhka myös Suomen viennin kasvulle.

Häkämies pitää Yhdysvaltojen päätöstä erittäin valitettavana, ja hänen mielestään EU:n on nyt puolustettava vapaakauppaa solmimalla kunnianhimoisia vapaakauppasopimuksia

