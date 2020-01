Sotilasasiantuntija STT:lle: Alasampuminen voi selittää, miksi ukrainalaiskone kääntyi ja syttyi tuleen ilmassa

HELSINKI

Suomalainen sotilasasiantuntija pitää ukrainalaiskoneen alasampumista täysin mahdollisena selityksenä tapahtumalle.

– Eivät neljä vuotta vanhat koneet yleensä ihan itsestään putoile tai saa moottorivaurioita, sanoi everstiluutnantti evp. Juhani Pihlajamaa STT:lle torstai-iltana.

Turmakoneen miehistö ei myöskään viestinyt lennonjohdolle mitään moottoriviasta, vaikka koneen kerrotaan kääntyneen ja syttyneen tuleen ilmassa.

Jos ohjus osuu lentokoneen etuosaan, miehistö ei ehdi reagoida mutta kone voi kääntyä törmäyksessä, selitti Pihlajamaa tapahtumien mahdollista kulkua.

Pudotessaan ukrainalaiskone oli niin syvällä Iranin ilmatilassa, että Yhdysvaltojen tiedot tapahtumasta perustuvat Pihlajamaan mukaan todennäköisesti joko satelliitin tai valvontakoneen havaintoihin, jollei sillä sitten ole alueella omia kuunteluasemia tai henkilölähteitä.

Pihlajamaa työskenteli sotilasurallaan muun muassa puolustusasiamiehenä ja Maanpuolustuskorkeakoulun opettajana. Hän on nykyään töissä Ukrainassa.

Traficomin Pöntinen: Sotilastiedusteluilta ja hylystä voi saada tietoa, oliko turman osallisena ohjus

On ainakin kaksi tapaa yrittää selvittää, oliko ukrainalaisen lentokoneen putoamisessa Iranissa osallisena ohjus. Näin arvioi johtaja Jari Pöntinen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.

– Ensinnäkin sotilastiedusteluilla voi olla materiaalia, jossa on ohjusten laukaisu- tai lentoratatietoja käytettävissä, liikennevälinepalvelujen johtaja Pöntinen sanoo STT:lle.

Toinen tietolähde on pudonneen koneen hylky.

– Onnettomuustutkijat saattavat saada koneen hylystä tunnistettua mahdollisia räjähdysainejäämiä.

Tuota yksityiskohtaisemmin Pöntinen ei lähde mahdollisen ohjuksen jälkikäteen tunnistamista arvioimaan, koska hänellä ei ole onnettomuustutkinnan koulutusta.

Yhdysvalloissa puolustusministeriö Pentagonin lähteet epäilevät, että ukrainalainen matkustajakone pudotettiin Iranin ilmatorjuntaohjuksella, kertovat muun muassa Newsweek ja CBS News.

Tämäntapaisen lentoturman tutkinta kestää tyypillisesti pitkään. Teheraniin on matkustanut kymmeniä ukrainalaisasiantuntijoita. Koska uhrien joukossa oli usean maan kansalaisia, on paljon mahdollista, että myös tutkintaryhmä muodostuu kansainväliseksi. Tässä vaiheessa on vielä epäselvää, miten yhteistyö eri maiden asiantuntijoiden välillä onnistuu.