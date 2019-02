Todistajien mukaan huumepomo El Chapo harrasti seksiä nuorten tyttöjen kanssa ja kutsui näitä "vitamiineiksi"

Brasilian pato-onnettomuudessa on kuollut 115 ihmistä – Mutavyöryn jäljiltä yhä satoja kateissa

Brasiliassa noin viikko sitten sattuneen pato-onnettomuuden mahdollinen syy on selvinnyt. Paikallinen viranomainen arvioi onnettomuuden sattuneen, kun hiekkaa ja kuivaa mutaa liukeni nesteeseen. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters. Onnettomuudessa on vahvistettu kuolleen 115 ihmistä ja lisäksi 248 ihmistä on pelastajien mukaan kateissa. Lue lisää