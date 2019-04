Britannian oppositiojohtaja Corbyn vastasi myöntävästi pääministeri Mayn brexit-tanssikutsuun

LONTOO

Britanniassa oppositiojohtaja Jeremy Corbyn sanoo suostuvansa mielellään pääministeri Theresa Mayn neuvottelukutsuun. Asiasta kertoo Guardian.

May tarjoutui seitsentuntisen ministerikokouksen jälkeen neuvottelemaan opposition kanssa yhteisestä EU-erosuunnitelmasta. Jos yhteistä ratkaisua ei synny, on tavoitteena luoda eri vaihtoehtoja, joista alahuone äänestäisi.

Mayn ilmoitus on herättänyt myös paljon vastustusta sekä omassa että muissa puolueissa. Kokoustaneet ministerit eivät mediatietojen mukaan olleet asiasta yksimielisiä.

May kertoi myös Britannian tarvitsevan pidemmän viivytyksen EU-eroonsa. Hänestä viivästyksen on kuitenkin oltava mahdollisimman lyhyt ja päätyttävä heti, kun sopimus on neuvoteltu.

Eilen parlamentin alahuone hylkäsi kaikki neljä brexit-vaihtoehtoa, jotka tuotiin äänestykseen.

May: Britannia tarvitsee lisäaikaa EU-erolleen

Britanniassa konservatiivipääministeri Theresa May ja hänen hallituksensa kutsuvat työväenpuolueen johtajan Jeremy Corbynin puolueineen brexit-talkoisiin. May haluaa oppositiojohtaja Corbynin mukaan luomaan sopimusta, joka voitaisiin viedä tarjolle EU:lle.

May kertoi asiasta seitsentuntiseksi venyneen hallituksen brexit-kokouksen jälkeen. Eilen parlamentin alahuone hylkäsi kaikki neljä brexit-vaihtoehtoa, jotka tuotiin äänestykseen.

Mayn ihannetilanteessa työväenpuolue ja konservatiivit löytävät yksimielisen vaihtoehdon. Jos yhteistä ratkaisua ei kuitenkaan synny, EU:n ja Britannian tulevaksi suhteeksi luotaisiin erilaisia vaihtoehtoja, joista parlamentin alahuone pääsisi äänestämään.

May lupasi, että hallitus myös noudattaisi parlamentin tahtoa – tosin sillä ehdolla, että myös työväenpuolue toimii samoin.

Lisäksi May sanoi maan tarvitsevan lyhyen viivästyksen eroprosessiin. Viivästyksen on kuitenkin hänen mielestään oltava mahdollisimman lyhyt ja päätyttävä heti, kun sopimus on neuvoteltu. Lisäksi May haluaa sopimuksen kasaan ennen toukokuun 22. päivää, jotta Britannian ei tarvitse osallistua eurovaaleihin.

May haluaa myös selkeän ajatuksen siitä, mitä lisäajalla aiotaan tehdä. Näin voidaan hänen mielestään varmistaa, että Britannia jättää EU:n ajallaan ja hyvässä järjestyksessä.

Kyllästyneitä siellä ja täällä

Pääministeri korosti, ettei maan jakautuneisuus voi jatkua enää kauan, sillä tilanne vahingoittaa maan politiikkaa. Hän kutsui brexitiä "ratkaisevaksi hetkeksi saarten historiassa".

– Tämä on vaikeaa kaikille, ja intohimot ovat korkealla molemmin puolin, May totesi.

Hän huomautti myös monien olevan lopen kyllästyneitä koko prosessiin ja haluavan jättää EU:n ilman sopimusta ensi viikolla. May toisti, että uskoo sopimuksellisen eron olevan Britannian kannalta paras vaihtoehto.

Kyllästyneisyyttä on enenevässä määrin ilmassa myös EU:n puolella. Tänään Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi, ettei pidä pitkää viivytystä Britannian EU-eroprosessiin itsestäänselvyytenä, vaikka Britannia sitä pyytäisikin. Macron esitti kantansa tänään tiedotustilaisuudessa Irlannin pääministerin Leo Varadkarin vierailun yhteydessä.

Macron korosti, ettei viivytyksen voida olettaa toteutuvan automaattisesti. Hän huomautti myös, ettei EU aio jäädä brittien poliittisen kriisin panttivangiksi.

Irlannin pääministeri niin ikään painotti, että vaikka brexit työllistää Britanniaa, EU-maiden on syytä katsoa eteenpäin. Hän kuitenkin muistutti, että Britannian lähtö EU:sta on erityisen vaikea Irlannille ja että maa tekee kaikkensa suojellakseen Pohjois-Irlannin rauhansopimusta.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk reagoi Mayn puheeseen Twitterissä hieman mystisesti, mahdollisesti ilmaisten suhtautuvansa viivästykseen suopeasti.

– Vaikka emme tämänkään päivän jälkeen tiedä, mikä lopputulos on, olkaamme kärsivällisiä, hän totesi.

STT

STT