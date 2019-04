Tanskassa yksi kuollut ja neljä haavoittunut ampumisessa

RUNGSTED

Tanskassa yksi ihminen on kuollut ja neljä haavoittunut ampumisessa Rungstedissa Kööpenhaminan pohjoispuolella, kertoo maan poliisi. Tapaukseen liittyen on tehty pidätyksiä, mutta syyllisten etsintä on yhä käynnissä.

Poliisi epäilee, että kyse on paikallisten jengien välisestä yhteenotosta. Osalliset ovat parikymppisiä nuoria. Poliisin mukaan mikään ei viittaa siihen, että uhrien joukossa olisi sivullisia.

Neljä ihmistä on viety sairaalaan. Yksikään heistä ei ole kriittisessä tilassa.

STT