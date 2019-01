Tämä kaunis pilvenpiirtäjä näkyy lukuisissa New Yorkin siluettia esittävissä kuvissa, ja nyt se on myynnissä – viimeksi siitä maksettiin huokeat 800 miljoonaa euroa

Yksi New Yorkin tunnetuimmista maamerkeistä, Chrysler Building, on myynnissä. Art deco -tyylisestä pilvenpiirtäjästä omistaa 90 prosenttia Abu Dhabi Investment Council.

Pilvenpiirtäjää pidetään yhtenä maailman kauneimmista ja se näkyy lukuisissa New Yorkin siluettia esittävissä kuvissa. 77-kerroksinen teräksestä tehty kerrostalo oli hetken aikaa maailman korkein rakennus kun se valmistui 1930-luvulla. Sitten sen paikan vei joksikin aikaa samassa kaupungissa oleva Empire State Building.

–Olen innoissani. Saan kyselyjä joka puolelta maailmaa, sanoi Guardian-lehdelle Darcy Stacom , joka johtaa rakennusta markkinoivaa New York City Capital Markets -yhtiötä.

Rakennus on 318,9 metriä korkea ja sitä kunnostettiin 100 miljoonalla dollarilla sen jälkeen, kun kiinteistösijoitusyhtiö Tishman osti sen vuonna 1997. Sen jälkeen Tishman on vähentänyt osuuttaan rakennuksesta. Chrysler Building myytiin vuonna 2008 säätiölle, joka maksoi siitä 800 miljoonaa dollaria.

Stacomin mukaan rakennus sijaitsee liikenteellisessä risteyskohdassa, joten sitä voi käyttää moneen tarkoitukseen. Chrysler Building on 42nd Streetin varrella keskusrautatieasemasta Grand Central Terminalista itään.

Manhattanin keskiosissa rakennukset ovat keskimäärin 50-vuotiaita ja monet kivijalkakaupat ovat jättäneet alueen hävittyään myynnissä verkkokaupalle. Alue on kuitenkin edelleen liikeyrityksille suosittua seutua. JPMorgan Chase & Co suunnittelee rakentavansa uuden päämajansa läheiselle Park Avenuelle. Grand Centralin länsipuolelle nousee One Vanderbilt -toimistotorni.