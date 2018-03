Tämä mies haukkuu homot ja luonnonsuojelijat - ja saattaa ratkaista brexitin

Sammy Wilson antaisi putkimiesten kiertää veroja ja Guinnesin virrata vapaasti. Hän myös ratkaisee, läpäiseekö brexit-sopimus Britannian parlamentin.

Sammy Wilson tunnetaan äkkivääristä mielipiteistä ja jyrkän konservatiivisista lausunnoista. Hän on haukkunut niin ympäristöihmiset kuin homotkin. Suomen eduskunnassa hänet voisi helposti kuvitella samaan kahvipöytään Teuvo Hakkaraisen kanssa.

Hän sattuu myös olemaan mies, jolla on jopa ratkaisevan paljon valtaa siihen, miten brexitissä käy. Jos pääministeri Theresa May haluaa erosopimuksensa läpi Britannian parlamentissa, hänen pitää sorvata esitys, jota Wilson voi puoltaa.

Kansanedustaja Wilson hymyilee moiselle arviolle koko viiksiensä leveydeltä.

–No, kieltämättä meillä on ollut ratkaiseva rooli viime aikojen äänestyksissä, hän sanoo.

–Hallituksella on ollut vaikeaa, koska heidän pitää ottaa huomioon meidän vaatimuksemme ja toisaalta myös oman puolueensa eri ryhmien vaatimukset.

Hän muistuttaa olevansa suurin piirtein samoilla linjoilla kuin suurin osa konservatiivipuolueen jäsenistä.

–Jos rouva May esittelisi sellaisen sopimuksen, joka ei kelpaa meille, sitä ei kelpuuttaisi osa hänen omasta puolueestaankaan. Ja toisin päin. Kyllä silloin hallitus kaatuisi, Wilson myöntää.

Hän vakuuttaa uskovansa, että Mayn hallitus pysyy pystyssä. Wilson edustaa Pohjois-Irlannin unionistipuoluetta DUP:tä, jolla on parlamentin alahuoneessa vain 10 paikkaa. Sillä on kuitenkin vaa´ankieliasema, sillä Mayn konservatiivit eivät saa aikaan enemmistöä ilman DUP:tä. Wilson on puolueensa ainoa edustaja parlamentin eroa valmistelevassa komiteassa.

DUP:lle brexitin tärkein kysymys on Pohjois-Irlannin asema. Se voi muodostua myös koko eroprosessin kulmakiveksi. Toistaiseksi Irlannin rajaongelmaan ei ole löytynyt ratkaisua.

Irlanti haastaa riitaa

Wilsonin mukaan koko ongelma on liioiteltu.

–Me Pohjois-Irlannissa koemme, että EU ja jäämistä kannattavat tahot käyttävät meitä hyväkseen. Pohjois-Irlannin raja eroaa muista ulkorajoista vain siinä, että se on maaraja. Jos Englannin kanaaliin saadaan luotua kitkaton rajaratkaisu, se onnistuu myös Pohjois-Irlannissa.

–Lisäksi Irlanti yrittää hyötyä tästä kiistasta. Ensinnäkin he haluavat näyttää Junckerille ja muille olevansa hyviä eurooppalaisia. Toiseksi, he yrittävät tällä tavoin hivuttaa Pohjois-Irlantia kauemmas Britanniasta ja osaksi itseään.

Wilson myöntää, että rajavalvonnan järjestäminen edellyttää todennäköisesti hieman luovuutta. Tekniikan avulla se hoituisi.

–Nykyisenkin rajan yli kannetaan veroja ja järjestetään regulaatiota. Se kaikki hoituu sähköisesti.

–Tilanne on vähän samanlainen kuin Ruotsin ja Norjan välillä. Sielläkään ei ole varsinaista fyysistä rajaa, vaan tavarat liikkuvat vapaasti. Tottakai siellä hyväksytään, että jonkin verran salakuljetusta varmasti tapahtuu, mutta järjestelmä on toimiva.

–Kyse on siitä, miten valvomme tavaroiden liikkumista. Mielestäni ratkaisu voisi olla jonkinlainen nykyjärjestelmän laajennus. Ajatellaan vaikka Guinnesin tuontia Dublinista. Oluesta pitää maksaa veroa, mutta ei kaikkia Guinnes-rekkoja ratsata rajalla. Luotamme siihen, että yritys pitää kirjaa omista lasteistaan ja ilmoittaa veronsa. Pistotarkastuksin valvotaan, että määrät vastaavat.

–Tai kuvitellaan, että olisin irlantilainen putkimies, joka käy töissä Pohjois-Irlannin puolella. Periaatteessa minun pitäisi eron jälkeen tullata esimerkiksi tuomani tarvikkeet. Mutta en minä sellaisia ilmoita. Periaatteessa se on veronkiertoa, mutta se on niin pienimuotoista, että sillä ei ole väliä. Jos taas alan hyödyntää lain porsaanreikää ja kasvatan bisnestäni miljoonilla, valvonta kyllä huomaa sellaisen.

Lähdetään ilman sopimusta

Wilson kuvailee eroneuvotteluja rituaalinomaiseksi tanssiksi, jossa härnätään vastapuolta. Hän on varma siitä, että EU joutuu nöyrtymään. Toisaalta aikaa neuvotteluille on hyvin vähän. Wilson epäilee, että sopimusta ei välttämättä ehditä saamaan ajoissa valmiiksi.

–Jos tulevista kauppasuhteista ei päästä sopuun, uskon, että Britannia voi lähteä ilman kauppasopimustakin. Voisimme hyvin nojata vain WTO:n sääntöihin. Siitä olisi tietysti haittaa kuluttajille, mutta toisaalta tuottajat hyötyisivät. Ja luulen, että saksalaiset autonvalmistajat tai irlantilaiset maanviljelijät eivät pitäisi siitä, hän naurahtaa.

Wilson arvelee, että muutaman vuoden jälkeen EU palaisi neuvottelupöytään ja tarjoaisi briteille hyvää sopimusta. Hän muistuttaa, että nykyisellään Britannian kauppatase Euroopan kanssa on negatiivinen.

–Sitä paitsi, kauppamme Euroopan kanssa on laskenut viime vuosina. Eron jälkeen voisimme löytää uusia markkinoita kehittyvistä maista. Sieltä, mistä tulevaisuuden talouskasvu löytyy.

DUP:tä vaikea miellyttää

Unionistipuolue DUP:lla on Britannian parlamentin alahuoneessa 10 paikkaa. Konservatiivipuolueella on 316 paikkaa. DUP:n tuella hallitus yltää niukasti enemmistöön, koska alahuoneessa on yhteensä 650 paikkaa.

DUP:n tärkein tavoite on vahvistaa Pohjois-Irlannin yhteyttä Britanniaan. Siksi brexitin rajakysymys on sille merkittävä.

Kukaan ei halua kovaa rajaa Irlannin ja Pohjois-Irlannin välille brexitin myötä.

Mutta jos rajaa ei ole, Pohjois-Irlanti käytännössä pysyy EU:n sisämarkkinoilla.

DUP ei hyväksy Pohjois-Irlannin erityisasemaa, koska se pelkää alueen liukuvan henkisesti lähemmäs Irlantia.

Toisaalta DUP ei hyväksy sitäkään, että koko Britannia pitäytyisi EU:n sisäkaupan piirissä.