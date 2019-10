Syyssää kateissa Yhdysvalloissa, helleaalto koettelee maan itä- ja eteläosia

Herttuatar Meghan ryhtyi oikeustoimiin brittilehteä vastaan – prinssi Harry puolusti voimakkaasti vaimoaan viittaamalla äitinsä prinsessa Dianan kuolemaan

Sussexin herttuatar Meghan haastaa oikeuteen brittilehti The Mail on Sundayn, kertovat BBC ja Reuters. Meghanin asianajajien mukaan lehti on syyllistynyt laittomuuksiin julkaistessaan herttuattaren yksityisen kirjeen. Lue lisää