Syöpään kuoleva saa Roundupin valmistajalta satojen miljoonien korvaukset

Kanadan ammuskelussa kuoli neljä ihmistä, joista kaksi oli poliiseja – teosta epäilty on pidätetty ja vaaratilanne ohi

Neljä ihmistä on kuollut ampumistapauksessa Frederictonin kaupungissa Kanadassa. Kuolleista kaksi oli poliiseja. Kanadan poliisin mukaan yksi teosta epäilty henkilö on pidätetty ja vaaratilanne on nyt ohi. Lue lisää