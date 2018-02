SVT: Ruotsissa viisi ihmistä on löytynyt kuolleena lumimyräkän jälkeen

Trump antaa luvan julkaista tulenaran muistion FBI:n vastustuksesta huolimatta, Valkoisen talon edustaja kertoo

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on antamassa luvan julkaista kiistellyn muistion, jonka on oletettu nostavan epäilyjä liittovaltion poliisin FBI:n valtuuksien väärinkäytöstä Trumpin vaalikampanjan seurannassa. Valkoisen talon edustajan mukaan Trump olisi "ilmeisesti" perjantaina antamassa kongressille luvan julkaisuun. Sen jälkeen asia on kongressin päätettävissä, hän kertoo. Lue lisää